Estado actual del local somocense Concello

El Ayuntamiento de As Somozas ha sacado a licitación la ampliación del local social de A Garita por un presupuesto base de 161.706,75 euros (IVA incluido), y un periodo de ejecución de los trabajos de seis meses. Así figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en donde las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo lunes, 30 de noviembre.

Según el pliego de prescripciones, la actuación prevé un nuevo volumen de unos 81 metros cuadrados adosado a la fachada lateral del edificio actual. En su interior habrá una cocina de apoyo pensada para las actividades sociales y una sala diáfana de uso polivalente. Según la memoria, el motivo de la actuación no es otro que el de responder a las necesidades que trasladan los usuarios del local.

Entre los elementos destacados del proyecto se encuentra una galería en esquina –con puertas correderas de aluminio– que conectará la sala con el exterior. Así, podrá funcionar de forma independiente del resto del edificio y albergar eventos o reuniones, ampliando también el aforo cuando sea necesario.

Este anexo tendrá cubierta plana, ya que quedará bajo el alero del tejado actual. La estructura será metálica y las fachadas llevarán aislamiento térmico por el exterior. Los trabajos incluyen, asimismo, una nueva acera de tres metros de ancho y un muro de escollera de granito para contener el desnivel del terreno.

Cabe destacar que la parcela se ubica en suelo de núcleo rural y que el proyecto se considera compatible con el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Sin embargo, al estar el local social en la zona de servidumbre de un arroyo afluente del Rego da Igrexa –y, a su vez, en el área de afección de la carretera provincial DP-7010–, las obras necesitarán la autorización tanto de Augas de Galicia como de la Diputación de A Coruña.