Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Somozas

El museo de O Seixidal, en As Somozas, presenta un documental sobre la zona

‘O Seixidal, unha viaxe ás nosas raíces’, del que es autora Alicia Freire

Redacción Ferrol
11/11/2026 22:35
CENTRO ETNOGRAFICO O SEIXIDAL TRIVIUM1
Centro etnográfico O Seixidal
Trivium
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este viernes 13, a las 19.00 horas, el Centro Cívico Sociocultural de As Somozas acogerá el estreno del documental ‘O Seixidal, unha viaxe ás nosas raíces’, del que es autora Alicia Freire.

La proyección estará abierta a todo el público y se trata de una propuesta audiovisual que invita a acercarse a nuestras raíces, a la memoria y a la identidad de la tierra a través de un viaje por el pasado.

El Concello de As Somozas anima a toda la vecindad a asistir a este estreno y compartir una jornada dedicada a la cultura y a la memoria colectiva.

Este espacio cultural, se incorporó de forma oficial a la Rede Galega de Museos de la Xunta de Galicia y destaca por la recuperación de la memoria, como se muestra en el propio documental. Se trata, de este modo, de una propuesta audiovisual para descubrir la historia, las costumbres y la memoria del rural gallego y de esta zona en particular, “achegándonos ás nosas orixes e identidade”, como se destaca desde la propia red museística de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620