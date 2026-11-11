El museo de O Seixidal, en As Somozas, presenta un documental sobre la zona

Centro etnográfico O Seixidal Trivium

Este viernes 13, a las 19.00 horas, el Centro Cívico Sociocultural de As Somozas acogerá el estreno del documental ‘O Seixidal, unha viaxe ás nosas raíces’, del que es autora Alicia Freire.

La proyección estará abierta a todo el público y se trata de una propuesta audiovisual que invita a acercarse a nuestras raíces, a la memoria y a la identidad de la tierra a través de un viaje por el pasado.

El Concello de As Somozas anima a toda la vecindad a asistir a este estreno y compartir una jornada dedicada a la cultura y a la memoria colectiva.

Este espacio cultural, se incorporó de forma oficial a la Rede Galega de Museos de la Xunta de Galicia y destaca por la recuperación de la memoria, como se muestra en el propio documental. Se trata, de este modo, de una propuesta audiovisual para descubrir la historia, las costumbres y la memoria del rural gallego y de esta zona en particular, “achegándonos ás nosas orixes e identidade”, como se destaca desde la propia red museística de Galicia.