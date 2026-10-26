Parte de la AC-110 a su paso por As Somozas pasará a ser de titularidad municipal

Vista aérea del tramo afectado Xunta

El Consello de la Xunta autorizó en la jornada de este lunes el decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad, a favor del Ayuntamiento de As Somozas, de un tramo antiguo de la carretera AC-110. El trecho se encuentra, concretamente, en el lugar de A Igrexa, en la parroquia de Recemel, y tiene una longitud de 152 metros comprendidos entre los puntos kilométricos 15+130 y 15+200, en el margen izquierdo del citado vial.

Desde el ejecutivo autonómico explican que este tramo surgió a raíz de una modificación del trazado original de la carretera y que su función en la actualidad se limita a “dar acceso a los predios lindeiros, polo que carece de funcionalidade dentro da rede autonómica de estradas de Galicia”.

Así las cosas, el traspaso de la titularidad de este tramo se aprobó a petición de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, como departamento competente en la materia, y tras el acuerdo “entre as administracións implicadas”. Con este cambio, el Ayuntamiento somocense que dirige Juan Alonso Tembrás tendrá la competencia para actuar en este trecho, asumiendo la responsabilidad de su conservación y mantenimiento.

El decreto aprobado ayer por el ejecutivo autonómico producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.