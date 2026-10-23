La CIG asegura que Invenergy Huso incumple el descanso semanal de parte de su plantilla

Parque eólico en As Somozas Jorge Meis

La CIG denuncia que Invernergy Huso, dedicada al mantenimiento de parques eólicas con instalaciones en el polígono de As Somozas, quiere “empeorar” las condiciones laborales de sus trabajadores, que ya son, dice, “as peores do sector”.

El sindicato explica que Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador por “incumprimento do descanso semanal de parte do seu persoal”. Así, la autoridad laboral habría requerido a la compañía establecer un sistema de retén “que si respecte os descansos, pero a día de hoxe segue sen dispor dun método de organización de xornada pactado co comité”.

A CIG se dirigió a la Inspección en septiembre ante los “reiterados incumprimentos no pago das horas extraordinarias e as dietas, a falta descanso semanal, e polo non recoñecemento dos traslados fóra da xornada ordinaria como tempo de traballo”, explica.

“A pesar de ser plenamente consciente”, explica la CIG, de que tanto os desprazamentos non recoñecidos como tempo efectivo de traballo como a falta de descansos semanais foron declarados irregulares pola autoridade laboral, a empresa continúa obcecada na súa postura e non adoptou ningunha medida correctora”.