Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Somozas

La CIG asegura que Invenergy Huso incumple el descanso semanal de parte de su plantilla

Asegura que Inspección de Trabajo le ha abierto un expediente

Redacción Ferrol
23/10/2026 12:16
Parque eólico de As Somozas
Parque eólico en As Somozas
Jorge Meis
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La CIG denuncia que Invernergy Huso, dedicada al mantenimiento de parques eólicas con instalaciones en el polígono de As Somozas, quiere “empeorar” las condiciones laborales de sus trabajadores, que ya son, dice, “as peores do sector”.

El sindicato explica que Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador por “incumprimento do descanso semanal de parte do seu persoal”. Así, la autoridad laboral habría requerido a la compañía establecer un sistema de retén “que si respecte os descansos, pero a día de hoxe segue sen dispor dun método de organización de xornada pactado co comité”.

A CIG se dirigió a la Inspección en septiembre ante los “reiterados incumprimentos no pago das horas extraordinarias e as dietas, a falta descanso semanal, e polo non recoñecemento dos traslados fóra da xornada ordinaria como tempo de traballo”, explica.

“A pesar de ser plenamente consciente”, explica la CIG, de que tanto os desprazamentos non recoñecidos como tempo efectivo de traballo como a falta de descansos semanais foron declarados irregulares pola autoridade laboral, a empresa continúa obcecada na súa postura e non adoptou ningunha medida correctora”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620