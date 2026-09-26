As Somozas estrena una instalación de suministro de combustible para tractores

Aneiros, este viernes, junto al regidor de As Somozas, durante su visita a la planta Cedida

La delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este viernes la instalación de suministro de combustible para vehículos agrícolas que promovió la empresa Iván Tembrás SLU, uno de los proyectos que se han podido beneficiar de la convocatoria de ayudas de Intervención Leader, en el marco del Plan Estratéxico da Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027, que contó con una ayuda de 125.554 euros a través de la designación de la cuantía, por parte de la Consellería do Medio Rural, al Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22.

Junto al alcalde somocense, Juan Tembrás, Aneiros pudo conocer los detalles de la iniciativa, desde donde se suministra combustible a vehículos propios en el exterior de la nave. Para ello, se construyó un depósito con doble cuerpo de acero y fibra, con detector de fugas incorporado y surtidor de dos mangueras.

Para facilitar la maniobra, fue necesario ejecutar una explanada. La delegada valoró que la puesta en marcha del espacio “vai repercutir positivamente no municipio e na comarca, estimulando novos proxectos e dinamizando a economía deste entorno rural, concretamente a parroquia de Recemel, nas Somozas”.