As Somozas
La Malla do Seixidal alcanzó su séptima edición
La cita pretende poner en valor "os costumes rurais"
As Somozas organizó en la mañana de este viernes, 4 de septiembre, la VII edición de su tradicional Malla do Seixidal.
La jornada, que contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, pretende poner en valor “os costumes rurais, a memoria histórica e o traballo colectivo que caracterizaba ao campo galego”.
Diferentes expertos llevaron a cabo una demostración con máquinas antiguas, separando el grano del maíz con el que, posteriormente, se elabora la harina.