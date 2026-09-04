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As Somozas

La Malla do Seixidal alcanzó su séptima edición

La cita pretende poner en valor "os costumes rurais"

Redacción Ferrol
04/09/2026 16:59
Malla no Seixidal
Foto de familia, en la mañana de este viernes
Xunta
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As Somozas organizó en la mañana de este viernes, 4 de septiembre, la VII edición de su tradicional Malla do Seixidal

La jornada, que contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, pretende poner en valor “os costumes rurais, a memoria histórica e o traballo colectivo que caracterizaba ao campo galego”.

Consolidación y puesta en valor de la tradición con la sexta Malla do Seixidal en As Somozas

Más información

Diferentes expertos llevaron a cabo una demostración con máquinas antiguas, separando el grano del maíz con el que, posteriormente, se elabora la harina.

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