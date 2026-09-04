La Malla do Seixidal alcanzó su séptima edición

Foto de familia, en la mañana de este viernes Xunta

As Somozas organizó en la mañana de este viernes, 4 de septiembre, la VII edición de su tradicional Malla do Seixidal.

La jornada, que contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, pretende poner en valor “os costumes rurais, a memoria histórica e o traballo colectivo que caracterizaba ao campo galego”.

Consolidación y puesta en valor de la tradición con la sexta Malla do Seixidal en As Somozas Más información

Diferentes expertos llevaron a cabo una demostración con máquinas antiguas, separando el grano del maíz con el que, posteriormente, se elabora la harina.