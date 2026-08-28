El Concello de As Somozas recibió 110.000 euros a través del Fondo de Compensación Ambiental

El montante permitió construir un aula de frutales y un anfiteatro Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, visitaron este viernes el aula de árboles frutales del Concello, un proyecto que fue financiado mediante más de 110.000 euros procedentes de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental habilitado por el gobierno autonómico en 2025.

La subvención, concedida en régimen de concurrencia no competitiva, permitió ampliar una caseta diseñada para albergar el espacio, así como la compra de un robot cortacésped. Además, la cuantía también posibilitó la plantación de varias especies y la construcción de un anfiteatro al aire libre.

Por su parte, la representante de la Xunta de Galicia quiso subrayar la importancia de colaborar con las administraciones locales en actuaciones que mejoren sus recursos. Asimismo, Aneiros añadió que estas subvenciones se crearon para distribuir el canon eólico “en beneficio da conservación e restauración da contorna, así como do reequilibrio territorial” en la comunidad autónoma.

Desde el gobierno autonómico recuerdan que fueron once los concellos de Ferrolterra que se beneficiaron de esta línea de ayudas, por la que se invirtieron en el área un total de 850.000 euros.