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As Somozas

As Somozas destinará un total de 12.000 euros en ayudas para la adquisición material escolar

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de septiembre

Redacción Ferrol
28/08/2026 21:36
As Somozas concello
Las bases de la convocatoria están publicadas en el BOP
Jorge Meis
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El Concello de As Somozas ha confirmado que vuelve a convocar una línea de ayudas para que las familias puedan adquirir material escolar para el curso académico 2026/2027.

En concreto, las subvenciones, que contarán con un montante total de 12.000 euros, irán destinadas tanto al alumnado de Educación Infantil, Primaria y ESO como a los estudiantes de FP Básica y Bachillerato

Según el Ayuntamiento, la cuantía permitirá comprar tanto libros escolares y de lectura como aquellos diseñados para personas con necesidades especiales. Asimismo, los beneficiarios también podrán utilizar el dinero para obtener material informático o deportivo.

Por otro lado, el Consistorio señala que la cantidad que perciba cada unidad de convivencia dependerá de la titulación que estén cursando los alumnos y alumnas.

El alcalde de la localidad, Juan Alonso Tembrás, subrayó la importancia de mantener este tipo de subvenciones: “Un ano máis, renovamos o noso apoio á educación e achegamos estes recursos para axudar ás familias a afrontar os gastos que supón a escolarización dos seus fillos e fillas”. Además, el regidor aseguró que esta convocatoria favorece “a igualdade de oportunidades” y resulta “un apoio par as familias das Somozas nun momento no que o inicio do curso implica un importante esforzo económico”.

Desde el Ayuntamiento señalan que las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de septiembre, mientras que la documentación necesaria está disponible en el Concello, tanto presencialmente como en su sede electrónica.

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