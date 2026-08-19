Una colisión entre dos turismos en la AG-64 se salda con daños materiales pero sin heridos

Imagen de archivo de la AG-64 Daniel Alexandre

Los servicios de emergencias tuvieron que desplazarse esta tarde hasta el término municipal de As Somozas para asistir a los conductores implicados en una colisión en la autovía AG-64. Según relataron fuentes próximas al suceso, el accidente se registró escasos minutos después de las 16.30 horas a la altura del punto kilométrico 23 del mencionado vial, muy cerca del límite territorial de San Sadurniño, concretamente en el lugar de A Fervenza.

El siniestro, un choque por alcance entre dos turismos en sentido Ferrol, se saldó con daños materiales, pero afortunadamente sin heridos. Hasta el punto, señalaron estas mismas fuentes, se desplazaron efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, así como una dotación del parque comarcal de Bombeiros do Eume.

Curiosamente, estos últimos tuvieron que ausentarse del operativo (no fue necesaria excarcelación ni limpieza de calzada, por lo que su presencia no era necesaria) para asistir en otra emergencia en el municipio sadurniñense, concretamente para asegurar un poste en riesgo de caerse en la parroquia de Narahío.