El Concello de As Somozas hace un balance positivo de su último campamento de conciliación

Los niños se divirtieron realizando diferentes actividades Cedida

El ejecutivo somocense ha valorado recientemente el desarrollo de su Campamento de Verán, una iniciativa cuyo objetivo es ofrecer un “un espazo de conciliación e diversión” para los padres, madres y niños de la localidad.

Según el propio Concello, la edición de este 2026 ofreció, durante el pasado mes de julio, “actividades creativas, artísticas, deportivas e de sensibilización ambiental” a los participantes, todo ellos con unas edades comprendidas entre los tres y los doce años.

La mayoría de las propuestas se desarrollaron en las instalaciones del Complexo Multiusos As Somozas, donde decenas de pequeños tuvieron la oportunidad de pasarlo en grande con una programación “pensada para estimular a imaxinación, fomentar as habilidades sociais e educar en valores a través do xogo”.

Sin embargo, los jóvenes también pudieron disfrutar de una de las propuestas más deseadas, la tradicional excursión al Aquapark de Cerceda, inaugurado en el año 2000. Allí, los inscritos aprovecharon su visita al complejo para gozar tanto del buen tiempo como de las piscinas y las diferentes atracciones acuáticas ofrecidas por el parque.

Desde el Consistorio consideran que el balance ha sido positivo y están convencidos de que todos los participantes de esta edición se han divertido mucho a lo largo de todo el campamento.

Por último, el gobierno local espera que los niños y niñas puedan repetir la experiencia el próximo verano, en el que se volverán a ofertar las 40 plazas disponibles este año.