El programa ‘Rural Activo’ dejó más de 585.000 euros en Ferrolterra

Un instante de la visita de Aneiros a las operarias y operarios contratados en As Somozas Xunta

El programa autonómico ‘Galicia Suma Talento: Rural Activo’ dejó en 16 Ayuntamientos de Ferrol, Eume y Ortegal una aportación de más de 585.000 euros en la convocatoria de este año. Así lo apuntó la delegada territorial de la Xunta en el área, Martina Aneiros, que visitó en As Somozas –en donde estuvo acompañada por el alcalde, Juan Alonso Tembrás, así como por el director territorial de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce– a cuatro personas contratadas con cargo a esta iniciativa, que está dotada en su conjunto con 20 millones de euros.

La representante del gobierno gallego incidió en que este programa pretende “impulsar o emprego no medio rural e reforzar o coidado deste”. A este respecto, las personas contratadas llevan a cabo tareas relacionadas, en su mayoría, con la prevención de incendios en fajas secundarias, la planificación forestal, la gestión de biomasa o la limpieza de montes, entre otras. Es precisamente esta última actividad la que se está llevando a cabo en el municipio somocense, que dispuso de casi 68.000 euros para la incorporación de estas operarias y operarios.

Cabe señalar que en los 16 Ayuntamientos beneficiarios del programa en Ferrolterra se han contratado a 34 personas, a jornada completa y por un periodo de nueve meses.

Aneiros aprovechó el desplazamiento para destacar las novedades del ‘Rural Activo’. En este sentido, señaló la creación de la figura de persona coordinadora municipal de prevención de incendios, pensada para los municipios adheridos al convenio de colaboración en esta materia entre la Xunta y Seaga –que tuvieron, también, la posibilidad de contar con un contrato adicional para coordinar los equipos de trabajo y planificar las actuaciones de acuerdo a la estrategia autonómica, remarcan desde la Delegación–.

“O apoio da Xunta complétase cunha formación específica para as persoas coordinadoras en materias relacionadas coa prevención de incendios, o uso de maquinaria e ferramentas forestais e a seguridade no desempeño das súas funcións”, añade el ejecutivo gallego.