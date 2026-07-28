Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Somozas

O Seixidal, en As Somozas, ya forma parte del sistema gallego de centros museísticos

La Xunta destaca la importancia del conjunto como un lugar “dinámico, participativo e de memoria viva”

Redacción Ferrol
28/07/2026 17:09
Un momento de la presentación del Plan Museológico, el pasado viernes
Un momento de la presentación del Plan Museológico
Trivium
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Consello de la Xunta aprobó esta semana la incorporación del Centro Etnográfico O Seixidal al Sistema galego de centros museísticos. Para su inclusión, el ejecutivo autonómico valoró la relevancia del conjunto, formado por tres edificaciones –que antaño fueron viviendas–, un auditorio al aire libre y una parcela de árboles frutales y cereales. Las instalaciones, de carácter municipal, cuentan con áreas expositivas y buscan divulgar acerca de la vida rural a mediados del siglo pasado.

“O complexo está concibido como lugar dinámico, participativo e de memoria viva”, destaca el gobierno gallego, poniendo el foco en su “faceta inclusiva e social, ao integrar nas súas accións a persoas maiores e con diversidade funcional, en liña cos obxectivos da Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia”.

CENTRO ETNOGRAFICO O SEIXIDAL TRIVIUM1

El museo que cuenta la vida pasada en As Somozas y que se creó “casa a casa”

Más información

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude analizó el Plan Museológico elaborado por la firma especializada Trivium. Este recoge que la colección del centro somocense asciende a 140 piezas de carácter etnográfico, con objetos relacionados con la agricultura, herramientas y maquinaria, así como útiles domésticos propios del siglo XX.

Desde la Xunta ensalzan, además, el hecho de que las propias edificaciones sean una muestra del tipo de construcciones y usos de las viviendas tradicionales gallegas, “que supón o punto de partida para o aproveitamento dun terreo no que se recuperaron plantacións tradicionais e árbores autóctonas”. Todo ello permite al visitante “unha experiencia inmersiva, priorizando a creación de ambientes que evoquen a vida cotiá da comunidade”, añade el ejecutivo autonómico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620