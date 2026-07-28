O Seixidal, en As Somozas, ya forma parte del sistema gallego de centros museísticos

Un momento de la presentación del Plan Museológico Trivium

El Consello de la Xunta aprobó esta semana la incorporación del Centro Etnográfico O Seixidal al Sistema galego de centros museísticos. Para su inclusión, el ejecutivo autonómico valoró la relevancia del conjunto, formado por tres edificaciones –que antaño fueron viviendas–, un auditorio al aire libre y una parcela de árboles frutales y cereales. Las instalaciones, de carácter municipal, cuentan con áreas expositivas y buscan divulgar acerca de la vida rural a mediados del siglo pasado.

“O complexo está concibido como lugar dinámico, participativo e de memoria viva”, destaca el gobierno gallego, poniendo el foco en su “faceta inclusiva e social, ao integrar nas súas accións a persoas maiores e con diversidade funcional, en liña cos obxectivos da Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia”.

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La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude analizó el Plan Museológico elaborado por la firma especializada Trivium. Este recoge que la colección del centro somocense asciende a 140 piezas de carácter etnográfico, con objetos relacionados con la agricultura, herramientas y maquinaria, así como útiles domésticos propios del siglo XX.

Desde la Xunta ensalzan, además, el hecho de que las propias edificaciones sean una muestra del tipo de construcciones y usos de las viviendas tradicionales gallegas, “que supón o punto de partida para o aproveitamento dun terreo no que se recuperaron plantacións tradicionais e árbores autóctonas”. Todo ello permite al visitante “unha experiencia inmersiva, priorizando a creación de ambientes que evoquen a vida cotiá da comunidade”, añade el ejecutivo autonómico.