As Somozas invertirá 360.000 euros en la mejora de la seguridad vial y la red de abastecimiento

Estado del arenero tras la actuación sufragada por el Concello Cedida

As Somozas acometerá a corto plazo una serie de actuaciones encaminadas a reforzar la seguridad vial y a mejorar las infraestructuras en el municipio. Así las cosas, el Concello tiene en fase de licitación los trabajos de ejecución de una senda en As Latas, la mejora del acceso a Bustabade y María Amido, el acondicionamiento del firme hacia Pradavella y la mejora de la red de abastecimiento en Fontelo, todo ello con una inversión de 360.000 euros.

Además, el Consistorio acaba de culminar la instalación de una nueva cubierta en el arenero del CEIP O Marbán, unos trabajos que contaron con una aportación de 11.625,29 euros procedentes de las arcas municipales.

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El alcalde, Juan Alonso Tembrás, destacó que esta nueva estructura garantiza el uso de las instalaciones, evitando que la lluvia o el excesivo sol afecten al juego al aire libre de los menores.

“A comodidade dos nenos e nenas nos centros educativos é primordial para que poidan seguir aprendendo de forma óptima. Por iso, na medida do posible, o Concello actuará para cumprir este tipo de necesidades empregando os recursos dispoñibles”, aseveró el regidor.