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As Somozas

Las fiestas del Apóstol de As Somozas se vivirán de nuevo a ritmo de Panorama y París de Noia

La música será la gran protagonista durante cuatro jornadas

Redacción
18/07/2026 16:28
La verbena somocense es una de las más multitudinarias cada año
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Las fiestas en homenaje a Santiago Apóstol en As Somozas ofrecerán a vecinas, vecinos y visitantes cuatro días –entre el 24 y el 27 de julio– en los que la música tendrá gran protagonismo. El Consistorio hizo pública este sábado la programación, que comenzará “pisando fuerte” el viernes por la noche con las actuaciones de las orquestas París de Noia y Panorama. 

El sábado, la capilla de San Roque acogerá tres misas entre las diez y las doce de la mañana –a cada hora en punto–, trasladándose el acto litúrgico central de las 13.00 a la iglesia parroquial. Una vez culminados los oficios religiosos, la música volverá de la mano de una sesión vermú que estará amenizada por Tafornelos y Galilea. Esta última formación se subirá al escenario nuevamente por la noche en compañía de la orquesta Cinema.

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La jornada del domingo comenzará con la misa de las una de la tarde, que dará paso a la actuación de Escaparate, que repetirá en la sesión nocturna junto a Finisterre.

Por último, los más pequeños de la casa podrán despedirse de las fiestas de As Somozas con la tradicional Festa do Neno, entre las 17.00 y las 20.00 horas.

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