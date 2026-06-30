La Diputación financiará la mejora de la pista entre San Esteban y Agra, en As Somozas

Valentín González Formoso y Juan Alonso Tembrás Cedida

La Diputación de A Coruña aportará 59.855,70 euros al Ayuntamiento de As Somozas para acometer las obras de mejora de la capa de rodaje de la pista que une los lugares de San Esteban y Agra. El presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde de la localidad, Juan Alonso Tembrás, firmaron este martes el convenio de colaboración, aprobado por la institución el pasado viernes, en sesión plenaria.

Así las cosas, la Diputación sufragará el 80% del total de la intervención, que asciende a 78.819,62 euros, aportando el Consistorio somocense la cantidad restante (14.963,92).

En concreto, los trabajos permitirán renovar el asfalto de un vial que se divide en dos tramos principales, de 685 y de 300 metros, además de mejorar “os sobreanchos e abanicos existentes”, explica el organismo. El proyecto prevé la extensión de seis centímetros de aglomerado en caliente, el rebacheo previo con grava y el tratamiento asfáltico superficial. La actuación se completará, como es habitual, con la limpieza de gavias y salvagavias, que permitirá mejorar el drenaje longitudinal y transversal. También se instalará una barrera de seguridad de doble onda, de 24 metros, y se colocarán tres señales de Stop, renovando el resto de la señalización horizontal y vertical. Por otro lado, la Diputación concretó que los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.

“Este tipo de actuacións son fundamentais nos concellos rurais para mellorar vías que usa a veciñanza todos os días e que tamén son necesarias para o transporte escolar, para a actividade agrícola e gandeira e para manter conectados núcleos de poboación”, declaró Valentín González Formoso, añadiendo que la cooperación entre administraciones “permite acometer obras como esta, pequenas en importe, pero moi importantes para a vida diaria da xente”.