Alumnado de la USC visita el parque eólico que Naturgy repotencia en As Somozas

El alumnado del máster de la USC, en As Somozas Cedida

El alumnado del máster universitario en Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sostible de la Universidade de Santiago –USC– visitó este martes el parque eólico de Somozas para conocer de primera mano los procesos de repotenciación que está desarrollando Naturgy tanto en este parque como en otros dos, uno de ellos en la comarca –Novo– y en Monte Redondo. El de As Somozas verá reducido el número de aerogeneradores de los 81 que tenía a nueve. Aunque disminuye ligeramente la potencia instalada, que pasa de 49,6 a 46,4 MW, la producción anual de energía limpia aumentará hasta los 168 GWh, es decir, el equivalente al consumo de 48.000 hogares.

La repotenciación del polígono supone una inversión de 67 millones y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. La transformación de la infraestructura conlleva la minimización del impacto paisajístico y la restauración de las zonas desafectadas, pero también la reutilización de los elementos ya existentes.

Naturgy colabora con la USC concediendo 18 becas al alumnado del máster durante este curso y el siguiente. Esta visita y otras actividades forman parte precisamente de ese acuerdo entre la compañía y la universidad.