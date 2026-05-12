El museo que cuenta la vida pasada en As Somozas y que se creó “casa a casa”

Una de las instantáneas del fotógrafo local Jenaro Vázquez Trivium

El Centro Etnográfico do Seixidal, ubicado en el municipio de As Somozas, se encuentra inmerso en un momento de transformación técnica y narrativa para consolidarse como un referente del patrimonio rural en la comarca. Este espacio, que surgió de la voluntad vecinal y municipal hace más de una década, ha sido objeto, recientemente, de un Plan Museológico redactado por la empresa Trivium –el documento fue presentado de manera oficial el pasado viernes–, con el objetivo de integrarse en el sistema de centros museísticos de la Xunta.

Tal y como explicó a este Diario Manuel Rial, uno de los responsables de dar forma a esta hoja de ruta, el proyecto define hacia dónde deben dirigirse las instalaciones en los próximos años, pensadas como un lugar de interpretación que explique el legado material e inmaterial de los vecinos y vecinas de la localidad, con las características antropológicas, culturales y sociales propias de mediados del siglo pasado.

Un momento de la presentación del Plan Museológico, el pasado viernes Trivium

El complejo, formado por una serie de casas, en su momento abandonadas y posteriormente rehabilitadas, se encuentra en una parcela de tamaño considerable, de unas cinco hectáreas y media, que funciona como un “paisaxe vivo”. En este sentido, el responsable del área de Gestión Cultural de la firma destaca que la propia aldea y el entorno forman parte de esa interpretación, ya que el visitante podrá encontrarse “cun prado, no que incluso de cando en vez hai vacas pacendo para manter a finca; unha leira cultivada, na que se planta trigo que despois se aproveita para facer a Festa da Malla; e agora acaban de plantar tamén unha extensión moi ampla de froiteiras típicas de Galicia. Hai unha diversidade de cousas que contar que van máis alá dun museo en si”.

Elementos

En cuanto a la colección material, el inventario realizado para el Plan ha catalogado un total de 140 piezas. “Son practicamente todas das Somozas. Levamos unha sorpresa porque pensabamos que algunhas se mercaran ou que eran dos arredores da comarca, pero non. Salvo unha ou dúas, como un piano que chegou das Pontes, o resto son todo obxectos locais”, comenta el técnico de Trivium.

Fondos de la sala dedicada al agro Trivium

Este trabajo de recolección fue fruto de un esfuerzo del alcalde, Juan Alonso Tembrás, y de miembros de la Asociación Deportiva e Cultural O Santiaguiño. “Foron vivenda por vivenda, hai anos, preguntando para ver que tiñan os veciños”.

Así las cosas, se lograron recopilar fondos que, por su naturaleza, pueden dividirse en cinco grandes conjuntos temáticos: trabajo agrícola (arados, sulfatadoras, carretillas, ahumadores...); maquinaria a motor (objetos vinculados, sobre todo, con el procesado del trigo como limpiadores o trilladoras); objetos del hogar (ollas, camas, mantas, mesitas, lámparas, baúles, maletas...); oficios (herramientas vinculadas al trabajo de costureras, zapateros o carpinteros); escuela e infancia (mobiliario escolar como pupitres, pizarras, libros o juguetes); y otras actividades (como un piano de pared y un escritorio).

Sin embargo, desde el Consistorio hacen un llamamiento para localizar elementos clave que permitan contar la historia completa del municipio. Rial señala el vacío existente el ámbito de la forja.

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“Valoramos moito pezas que neste momento non hai. Temos un surtido amplo de ferramentas agrícolas pero ningún tipo de peza dos traballos de forxa ou ferrería. Nas Somozas era un oficio singular e importante”, expone el experto, incidiendo en que “hai restos de machucos, como se lle chaman aquí (mazos), que eran grandes martelos hidráulicos que viñan cunha roda de madeira nos que se traballaba o ferro, Noutras zonas máis próximas a Asturias son moi coñecidos e visitados”, añadiendo que “algún deles foi tan importante que se levou para Ferrol para fundar a empresa Megasa. Interésanos contar esa historia e que o tema da ferrería estea representado”.

Guion

El nuevo discurso expositivo propuesto en el Plan Museológico de Trivium, cuyo trabajo comenzó el pasado mes de enero, busca dotar de “alma” a los objetos presentes en las instalaciones, huyendo de la simple acumulación de antigüedades.

Máquina de coser portátil Trivium

“Somos conscientes de que aínda falta o que é a interpretación. Hai que crear unha historia con todo isto”, comenta el experto, añadiendo que “vanse incorporar testemuños de veciños, vai haber un apartado audiovisual que recolla como era esa época... en definitiva, darlle a vida que había detras desas pezas”.

A este respeto, Rial pone como ejemplo uno de los objetos del centro: la máquina de coser. “Se de primeiras non che contan que a levaba unha muller que ía coser polas casas e que incluso durmía nelas polo lonxe que ía traballar, igual pensas que era dunha señora que a usaba na súa casa. E realmente era a ferramenta que tiña para soster o alimento da familia”.

Dentro de este nuevo guion, la figura del fotógrafo Jenaro Vázquez supondrá un elemento diferenciador respecto a otros centros etnográficos.

Archivo fotográfico de Jenaro Vázquez Trivium

Vázquez, que era practicante en el ayuntamiento, mantuvo una relación de mucha confianza con los vecinos, lo que le permitió capturar imágenes de una calidad y cercanía excepcionales. “Nas fotos que el fixo, de maneira autodidacta, saca retratos sempre cunha intención artística e deixounos unha mirada moi extensa das Somozas dos anos 40 ou 50. Ten moitísimas fotofrafías e nin sequera están aínda todas dixitalizadas”.

Rehabilitación

Cabe señalar que este proyecto museístico se remonta a 2014, con la adquisición por parte del Concello de la parcela en la que se integraban una serie de casas abandonadas. Posteriormente se llevaron a cabo diversas rehabilitaciones en las tres viviendas –la de mayor tamaño, conocida como Casa de Xil, estuvo habitada hasta 1995–.

Todas las construcciones de O Seixidal comparten una serie de elementos que las caracterizan, como el empleo de cuarzo blanco en diversas partes de los inmuebles, la conservación de hornos de pan típicos de la zona o la presencia de un hórreo tipo ‘Cabanas’ declarado Ben de Interese Cultural (BIC).

Horno, lareira y estructura circular para calentar el caldo de las vacas Trivium

El Plan recoge, sin embargo, inversiones futuras para completar el centro interpretativo, destacando la rehabilitación interior de la Casa 3, presupuestada en unos 50.000 euros, para recrear fielmente una vivienda rural de la época.

Programación

Desde Trivium explican que una de las ideas principales para este Centro Etnográfico do Seixidal, que depende directamente del gobierno local, es que “sexa un lugar que usen os veciños tamén”, convirtiéndose en unas instalaciones de carácter dinamizador que cuenten con una programación activa durante todo el año. “As Somozas ten bastante actividade agrícola e gandeira e alí pódense facer, por exemplo, cursos de podas, obradoiros de pan e cestería, xornadas... todo tipo de propostas. De feito, déixase unha casa aberta como sala de usos múltiples”.

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Además de la huerta de frutales y la parcela con plantación de trigo, el centro dispone también de un auditorio al aire libre, diseñado como un espacio cultural que cuenta con cuatro amplios escalones en semicírculo.

Tal y como explica Rial, el Ayuntamiento ya ha remitido al gobierno autonómico este Plan Museológico para su supervisión. “Está todo moi ben encamiñado”, relata, apuntando que “só falta correxir pequenas cousas”. Si se cumple el objetivo, el museo somocense se sumará a otros de la comarca que ya pertenecen a la red autonómica, como el Centro de Interpretación de los Molinos Industriales de Xuvia.