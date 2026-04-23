As Somozas abre el plazo para la cesión de espacios en el vivero municipal de empresas

Polígono industrial de As Somozas Archivo

El Concello de As Somozas ha abierto un plazo para la cesión temporal de espacios en su vivero municipal de empresas, localizado en el polígono industrial.

El objetivo es contribuir a la creación y funcionamiento de iniciativas económicas que potencien y diversifiquen el tejido empresarial de la zona.

A esta convocatoria podrán concurrir, hasta el 6 de mayo, tanto personas trabajadoras autónomas como sociedades

Los espacios disponibles están en una nave dividida en varios locales y los que están disponibles son dos, uno que tiene una superficie de 224,05 m² y otro de 759,60 metros cuadrados.

Además, la cesión estará sujeta a la tasa estipulada por la ordenanza fiscal municipal para la utilización y aprovechamiento de estas naves.

Las personas interesadas deben entregar la documentación requerida en el artículo 9 del Reglamento municipal. –solicitud y plan de empresa–que puede descargarse en la sede electrónica del Concello.

Deben cumplirse además los requisitos del reglamento de funcionamiento del vivero de empresas del Concello somocense