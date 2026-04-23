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As Somozas

As Somozas abre el plazo para la cesión de espacios en el vivero municipal de empresas

Se ofertan dos locales de 224,05 m² y  759,60 metros cuadrados

Redacción
23/04/2026 21:56
Polígono industrial de As Somozas
Archivo
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El Concello de As Somozas ha abierto un plazo para la cesión temporal de espacios en su vivero municipal de empresas, localizado en el polígono industrial.

El objetivo es contribuir a la creación y funcionamiento de iniciativas económicas que potencien y diversifiquen el tejido empresarial de la zona.

A esta convocatoria podrán concurrir, hasta el 6 de mayo, tanto personas trabajadoras autónomas como sociedades

Los espacios disponibles están en una nave dividida en varios locales y los que están disponibles son dos, uno que tiene una superficie de 224,05 m² y otro de 759,60 metros cuadrados.

Además, la cesión estará sujeta a la tasa estipulada por la ordenanza fiscal municipal para la utilización y aprovechamiento de estas naves.

Las personas interesadas deben entregar la documentación requerida en el artículo 9 del Reglamento municipal. –solicitud y plan de empresa–que puede descargarse en la sede electrónica del Concello.

Deben cumplirse además los requisitos del reglamento de funcionamiento del vivero de empresas del Concello somocense

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