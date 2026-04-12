As Somozas consolida su Feira Multisectorial Agrícola con una exitosa segunda edición pese a la lluvia

Feira multisectorial agricola de As Somozas Daniel Alexandre

As Somozas se convirtió este domingo en un gran escaparate en la comarca con la celebración de su segunda Feira Multisectorial Agrícola. Pese a que el día amaneció desapacible, el evento regresó con fuerza y desde primera hora de la mañana la Praza do Concello acogió un ambiente familiar y distendido en el que se fusionaron los productos de proximidad, la exposición de maquinaria agrícola, la artesanía y la gastronomía.

Feira multisectorial agricola de As Somozas Daniel Alexandre

El alcalde, Juan Alonso Tembrás, valoraba al mediodía la decisión de instalar una carpa para la ocasión. “Montamos unha este ano, que no anterior non tivemos”, comentaba con alivio sobre el resguardo que sirvió a muchos, posteriormente, para disfrutar de las raciones de churrasco y pulpo.

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Uno de los momentos de mayor congregación se vivió a primera hora de la tarde, con la celebración de la sesión vermú, donde el público saboreó la tradicional Chanfaina da Chaiña. Sobre este ambiente festivo, el regidor añadía que “vai ser un día completo, porque pola tarde tamén temos o partido de fútbol co Viveiro, un encontro de rivalidade. Xúntase todo”, bromeó.

Novedades

Además de los múltiples puestos de plantación, productos de la tierra o de proximidad, la cita somocense introdujo esta edición novedades, como el espacio dedicado a la literatura. Por la mañana, el público adulto pudo llevarse ejemplares firmados por autores de la comarca como Zaida Picos, Raquel Villanueva, Isabel Ramos, Sabela Cagiao, María Pilar Hermosa, Tania Sabín y Juan José Ladra. Durante la tarde, el protagonismo pasó a la sección infantil con Cristina Arias y Laura de Cibreiro.

Feira multisectorial agricola de As Somozas Daniel Alexandre

Además, de manera simultánea, los más pequeños disfrutaron de diversos talleres creativos, culminando su experiencia con cuentacuentos antes de la clausura de los puestos.

“Estamos moi contentos porque a xente se achegou ata aquí a pesar do tempo. Este ano ampliamos a feira e esperamos seguir así, xa pensando na edición do ano que vén, porque isto hai que seguilo mantendo”, aseveró Tembrás.