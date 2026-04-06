As Somozas ofrecerá una muestra del tejido productivo comarcal en la II Feira Multisectorial

Instalaciones de Lácteos Algra Xunta

El éxito de la anterior convocatoria, y primera que se llevaba a cabo, de la Feira Multisectorial Agrícola, Alimentación e Artesanía, organizada por el Concello de As Somozas, ha llevado al ejecutivo local a poner en marcha una segunda edición, más completa y con actividades paralelas, que se desarrollará el próximo domingo 12, en la explanada de la fiesta.

El objetivo del evento es el de dinamizar la actividad económica y social de la zona, dando protagonismo a los sectores agrícola, alimentario, artesanal y de productos de cercanías.

La cita tendrá lugar durante todo el día, con un amplio horario de 10.00 a 19.00 horas que permitirán visitar una gran variedad de puestos de alimentación y plantación y exposición de maquinaria agrícola, así como artesanía y productos de la tierra y de cercanías.

El evento contará con carpa con pulpeira y churrasco, para que se pueda pasar la jornada sin tener que abandonar el recinto, y también se llevarán a cabo durante todo el día sorteos de productos aportados por los expositores y participantes en la feria. Además, a partir de las 14.00 horas habrá sesión vermú y degustación de chanfaina de A Chaíña.

Literatura y talleres infantiles

Pero la feria será todavía mucho más y abarcará también el lado cultural. Así, como novedades, contará con firma de libros de autores de la comarca y los más pequeños podrán disfrutar de varios talleres infantiles.

La firma de libros para adultos se realizará en horario de mañana, de 12.00 a 14.00 y horas y contará con Zaida Picos, Raquel Villanueva, Isabel Ramos, Sabela Cagiao, María Pilar Hermosa, Tania Sabín y Juan José Ladra. Por la tarde, de 17.00 a 18.00 firmarán las autoras de público infantil Cristina Arias y Laura de Cibreiro.

Paralelamente se llevarán a cabo talleres infantiles en horario de 12.00 la 14.00, de 16.00 a 17.00 y cuentacuentos de 17.00 a 18.00 horas.

El alcalde, Juan Alonso Tembrás, animó al público a acudir a la feria, esperando que “volva ter unha gran acollida, xa que supón unha excelente oportunidade para achegar á veciñanza e visitantes unha mostra representativa do tecido produtivo local e comarcal, nun ambiente festivo, familiar e participativo”, haciendo hincapié en las novedades que se han introducido este año y llamando la atención sobre el cartel anunciador de la feria, que es obra del alumnado del CEIP O Marbán.