El Museo do Seixidal de As Somozas, a un paso menos de incluirse en el Sistema Galego de Centros Museísticos

El Museo do Seixidal, en As Somozas, tiene previsto presentar en los próximos meses un proyecto realizado para incorporarse al Sistema Galego de Centros Museísticos –SGCM–. La empresa Trivium es la encargada de elaborar esta propuesta, que incluye la creación de un inventario detallado y la catalogación de la totalidad de las piezas que custodia la entidad.

Estas son tan solo algunas de las acciones que se requieren para que el museo, centrado en el patrimonio etnográfico y fundado con un claro objetivo didáctico, forme parte del SGCM.

De esta manera, el complejo somocense se equipararía al Museo Naval de la ciudad de Ferrol, Exponav, el Museo do Humor de Fene, el Museo Etnográfico de A Capela, el Museo Mares de Cedeira y el Centro de Interpretación de los Molinos Industriales de Xuvia –CIMIX–, en el municipio de Narón.

La gran particularidad del Museo etnográfico do Seixidal es que se trata de un complejo integrado por distintos muebles, convirtiendo el lugar en un centro expositivo abierto que cuenta con varios edificios.

Entre estas instalaciones destaca la casa principal, en la que se exhiben distintas herramientas de trabajo y otros objetos que fueron donados por los vecinos y vecinas, gracias a los cuales se pueden recrear las labores tradicionales de As Somozas, relacionadas con la agricultura y la ganadería, que se venían practicando mucho antes de empezar el proceso de industrialización.

Pedagogía

“Este museo ten unha función didáctica moi importante, na que se explican tradicións como a Malla do Seixidal, a reparación dos aperos de labranza ou se dan a coñecer, a rapazada e adultos, as técnicas de agricultura e gandeiría que se levan realizando durante décadas e que son símbolo da nosa terra”, explicó el alcalde, Juan Alonso Tembrás.

Por este motivo, desde el centro, que estaría a punto de avanzar en su “divulgación e recoñecemento”, se ofertan visitas guiadas para centros educativos, así como para asociaciones que lo soliciten.