As Somozas busca fomentar la natalidad con aportaciones a las familias de hasta 3.000 euros

Concello de As Somozas Jorge Meis

El Consistorio de As Somozas ha convocado, un año más, las ayudas destinadas a la natalidad, con aportaciones a las familias –con menores nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026– de hasta 3.000 euros.

Quienes estén interesados en realizar la solicitud deberán hacerlo mediante la Sede Electrónica o por Registro, con un plazo máximo de tres meses desde la fecha de nacimiento. Más información en el BOP del pasado día 5.