As Somozas
As Somozas busca fomentar la natalidad con aportaciones a las familias de hasta 3.000 euros
Las familias pueden presentar la solicitud hasta tres meses después del nacimiento
El Consistorio de As Somozas ha convocado, un año más, las ayudas destinadas a la natalidad, con aportaciones a las familias –con menores nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026– de hasta 3.000 euros.
Quienes estén interesados en realizar la solicitud deberán hacerlo mediante la Sede Electrónica o por Registro, con un plazo máximo de tres meses desde la fecha de nacimiento. Más información en el BOP del pasado día 5.