Diario de Ferrol

As Somozas

As Somozas busca fomentar la natalidad con aportaciones a las familias de hasta 3.000 euros

Las familias pueden presentar la solicitud hasta tres meses después del nacimiento 

Redacción
18/02/2026 20:29
El Consistorio de As Somozas ha convocado, un año más, las ayudas destinadas a la natalidad, con aportaciones a las familias –con menores nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026– de hasta 3.000 euros.

Quienes estén interesados en realizar la solicitud deberán hacerlo mediante la Sede Electrónica o por Registro, con un plazo máximo de tres meses desde la fecha de nacimiento. Más información en el BOP del pasado día 5.

Los progenitores tienen tres meses para demandar estas ayudas

Una veintena de familias de Neda se beneficiaron en 2025 de las ayudas locales a la natalidad

