La Xunta impulsa la modernización agroalimentaria en Ferrolterra con una partida de 19 millones de euros

Un instante de la visita a las instalaciones de Lácteos Algra Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, hizo este jueves un llamamiento a las empresas y autónomos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal para que aprovechen la actual convocatoria de ayudas destinada a la transformación y comercialización de productos agrarios. Durante una visita institucional a las instalaciones de Lácteos Algra, S.L., en As Somozas, la representante autonómica subrayó que el plazo para solicitar estos fondos, que ascienden a casi 19 millones de euros hasta 2028 en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac), permanecerá abierto hasta el próximo 16 de febrero.

Acompañada en su recorrido por el alcalde, Juan Alonso Tembrás, y por la directora de la Consellería de Medio Rural en la zona, Nieves Mancebo, Aneiros puso como ejemplo de éxito a la propia firma somocense.

En este sentido, Lácteos Algra fue beneficiaria en una anterior edición de una subvención superior a los 149.000 euros, una inversión que permitió la construcción de una nueva quesería de última generación. Este proyecto incluyó desde las infraestructuras básicas y sistemas de depuración hasta equipamiento especializado para el tratamiento de la leche.

En cuanto a la presente convocatoria, Aneiros recordó que los fondos están dirigidos tanto a empresarios individuales como a sociedades que busquen optimizar sus procesos productivos. El programa se divide en dos ejes principales: uno enfocado a inversiones con un claro compromiso medioambiental y otro destinado a incrementar el valor de mercado de las producciones agrarias. En ambos casos, las cuantías pueden destinarse a la reforma o construcción de inmuebles, así como a la adquisición de maquinaria puntera y soluciones informáticas.

“A Xunta mantén un firme compromiso co sector primario e o medio rural, apostando por iniciativas que fomenten o valor engadido en orixe, a innovación, a sustentabilidade e a fixación de poboación no territorio”, aseveró la delegada territorial.

En el caso de Ferrol, Eume y Ortegal, las últimas convocatorias dejaron en la zona ayudas por valor de 2,4 millones de euros, “o que evidencia o impacto positivo desta política de apoio no tecido empresarial agroalimentario da zona”, añadió Aneiros.