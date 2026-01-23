Valogreene Recinor sitúa en este mismo verano la puesta en funcionamiento de la planta de As Somozas

La conselleira, este viernes, en el interior de las instalaciones de la alianza Recinor-Greene Cedida

La obra civil de la planta que la alianza de Recinor con la ilicitana Greene están construyendo en el polígono de As Somozas se encuentra ya al 80% de su ejecución, un hito que prevé alcanzarse este verano con la intención de comenzar a operar ya en ese mismo momento.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó este viernes las instalaciones, que puso como ejemplo de la apuesta de Galicia “por la economía circular” y de un enfoque del que “estamos convencidos: el residuo ha de ser un recurso, y de alto valor”, apuntó.

Vázquez subrayó que la Comunidad Autónoma puede “presumir de ser una de las que más están disminuyendo las emisiones” y que esa tendencia “no es fruto de la casualidad”, sino de la preferencia y el apoyo a proyectos como el de Valogreene, que, en términos generales, evitará una deposición de residuos no peligrosos en vertedero o la incineración de 40.000 toneladas anuales, apuntó la conselleira, pero también la producción de materias primas, “dándoles así una segunda vida al devolverlos al ciclo productivo”.

Tres productos diferentes

En esa línea, Vázquez explicó que ese material no peligroso que va a llegar a la planta somocense se podrá tratar para obtener entre 10.000 y 12.000 toneladas anuales de aceite pirolítico –materia prima de nuevos plásticos– y entre 4.000 y 6.000 de char, un material rico en carbono que tiene aplicaciones en los sectores siderúrgico, cementero y cerámico como sustituto del coque de petróleo.

Además, los propios procesos permitirán producir gas que se podrá emplear para generar energía para autoconsumo de la propia planta, lo que la convertirá “aún más en una instalación energéticamente más eficiente”, resaltó Ángeles Vázquez, que estuvo acompañada por la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, y por la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros.

Otra de las ventajas que va a ofrecer la planta es, añadió la responsable de las políticas medioambientales del gobierno autonómico, su contribución a la descarbonización de la economía, puesto que va a posibilitar que se reduzcan “de media un 40% las emisiones de dióxido de carbono” en comparación con las técnicas tradicionales de eliminación de residuos y, por otra parte, producirá esas materias primas que pueden llegar a suponer una disminución del 60% de esas emisiones en relación con las que tienen un origen fósil”.

En este punto la conselleira aseguró que Valogreene en As Somozas se encuadra en el modelo que plantea el Plan de Residuos Industriais de Galicia 2023-2030. En la construcción y el equipamiento de la planta de valorización de residuos no peligrosos del polígono industrial somocense se invierten 30 millones de euros y cuentan con el apoyo de fondos europeos.