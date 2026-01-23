Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Somozas

Valogreene Recinor sitúa en este mismo verano la puesta en funcionamiento de la planta de As Somozas

La conselleira de Medio Ambiente asegura que “el residuo ha de ser, más que nunca, un recurso de alto valor”

Redacción
23/01/2026 22:50
La conselleira, este viernes, en el interior de las instalaciones de la alianza Recinor-Greene
La conselleira, este viernes, en el interior de las instalaciones de la alianza Recinor-Greene
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La obra civil de la planta que la alianza de Recinor con la ilicitana Greene están construyendo en el polígono de As Somozas se encuentra ya al 80% de su ejecución, un hito que prevé alcanzarse este verano con la intención de comenzar a operar ya en ese mismo momento. 

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó este viernes las instalaciones, que puso como ejemplo de la apuesta de Galicia “por la economía circular” y de un enfoque del que “estamos convencidos: el residuo ha de ser un recurso, y de alto valor”, apuntó. 

Vázquez subrayó que la Comunidad Autónoma puede “presumir de ser una de las que más están disminuyendo las emisiones” y que esa tendencia “no es fruto de la casualidad”, sino de la preferencia y el apoyo a proyectos como el de Valogreene, que, en términos generales, evitará una deposición de residuos no peligrosos en vertedero o la incineración de 40.000 toneladas anuales, apuntó la conselleira, pero también la producción de materias primas, “dándoles así una segunda vida al devolverlos al ciclo productivo”. 

Tres productos diferentes

En esa línea, Vázquez explicó que ese material no peligroso que va a llegar a la planta somocense se podrá tratar para obtener entre 10.000 y 12.000 toneladas anuales de aceite pirolítico –materia prima de nuevos plásticos– y entre 4.000 y 6.000 de char, un material rico en carbono que tiene aplicaciones en los sectores siderúrgico, cementero y cerámico como sustituto del coque de petróleo. 

Además, los propios procesos permitirán producir gas que se podrá emplear para generar energía para autoconsumo de la propia planta, lo que la convertirá “aún más en una instalación energéticamente más eficiente”, resaltó Ángeles Vázquez, que estuvo acompañada por la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, y por la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros. 

Otra de las ventajas que va a ofrecer la planta es, añadió la responsable de las políticas medioambientales del gobierno autonómico, su contribución a la descarbonización de la economía, puesto que va a posibilitar que se reduzcan “de media un 40% las emisiones de dióxido de carbono” en comparación con las técnicas tradicionales de eliminación de residuos y, por otra parte, producirá esas materias primas que pueden llegar a suponer una disminución del 60% de esas emisiones en relación con las que tienen un origen fósil”. 

En este punto la conselleira aseguró que Valogreene en As Somozas se encuadra en el modelo que plantea el Plan de Residuos Industriais de Galicia 2023-2030. En la construcción y el equipamiento de la planta de valorización de residuos no peligrosos del polígono industrial somocense se invierten 30 millones de euros y cuentan con el apoyo de fondos europeos.

Se crearán 25 trabajos directos y alrededor de 40 indirectos

La puesta en funcionamiento de la planta de Valogreene en As Somozas requerirá de una plantilla inicial de 25 personas que la dirección ya está seleccionando. Además, la actividad de las instalaciones generará otros 40 puestos de trabajo indirectos, relacionados con tareas como la logística o el transporte, entre otras. 

Paralelamente, el grupo prosigue con su intensa labor comercial para crear una red de clientes y proveedores, que serán de un entorno razonablemente próximo, como explicaba hace unos meses Jesús Martínez, el director comercial de la “pata” valenciana del proyecto de As Somozas: “Lo ideal, en el caso del residuo no peligroso sobre todo, es que se gestione donde se produce”, apuntaba, puesto que, traerlo desde lejos “encarecería el proceso e incurriría en emisiones”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Parador de Ferrol mercado de Jaleo Vintage

Jaleo Vintage abrió su tienda efímera en el Parador
Redacción
La anterior se celebró el 8 de febrero, también en Afundación Ferrol

Asamblea relevante en la Cofradía de Dolores para decidir aspectos "históricos"
Marta Corral
Carretera Alta del puerto vertedero de Enseres

La AVV de Ferrol Vello denuncia un vertedero al lado de la antigua Fábrica de Lápices
Redacción
Los músicos empezaron a ensayar de jóvenes y forjaron una amistad clave para lo que actualmente es el proyecto

El regreso a los escenarios de Edu Hermida, este sábado con 3BT3 en La Room
Redacción