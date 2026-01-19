Mi cuenta

Diario de Ferrol

As Somozas

As Somozas edificará vestuarios y aseos en el campo de fútbol de A Toca

Las obras, en fase de licitación, cuentan con un presupuesto cercano a los 68.000 euros

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
19/01/2026 19:26
Casa consistorial de As Somozas
Casa consistorial de As Somozas
Jorge Meis
El Concello de As Somozas ha sacado a licitación un proyecto que pretende mejorar las infraestructuras deportivas en el municipio. En este sentido, el ejecutivo prevé construir nuevos vestuarios en el campo de fútbol de A Toca, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 67.952,55 euros.

En concreto, el documento técnico –al que pueden acceder las empresas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de febrero– detalla una actuación integral para levantar un edificio de una planta (de unos 50 metros cuadrados), que dará servicio tanto a los usuarios de las instalaciones como al público asistente a los eventos.

Este inmueble se dividirá en dos módulos simétricos diferenciados: uno para el apartado de los vestuarios y otro para los aseos, divididos por sexos. El equipamiento sanitario incluye inodoros, lavabos con pedestal, urinarios y platos de ducha con grifería ativandálica.

Tal y como se recoge en el pliego, el edificio contará con muros de carga de bloque de hormigón liso. Dispondrá de una cubierta inclinada a base de paneles sándwich de acero con aislamiento interior, mientras que en el interior se utilizarán pavimentos de gres esmaltado antideslizante y azulejo –en las zonas húmedas–.

El proyecto incluye la instalación completa de fontanería y saneamiento y en el apartado de iluminación se apostará por la tecnología LED, garantizando de esta manera el bajo consumo eléctrico.

Una vez adjudicada la obra, se espera que las tareas tengan un plazo de ejecución de unos seis meses.

Contrato de limpieza de los edificios municipales

El Consistorio somocense ha iniciado también el procedimiento para contratar el servicio de limpieza integral de sus instalaciones públicas. Con un presupuesto base de 187.143,94 euros, la licitación busca garantizar unas condiciones óptimas de higiene y mantenimiento en diferentes espacios. 

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año –con posibilidad de prórroga por uno más–. El servicio cubrirá la limpieza de siete inmuebles clave, a saber: la casa consistorial, el Juzgado de Paz, el CEIP O Marbán, el pabellón polideportivo, el centro cívico, las instalaciones de O Seixidal y el local social de A Igrexa.

El ejecutivo local justifica esta externalización debido a la falta de medios materiales y humanos propios para asumir las tareas, tal y como se recoge en el propio pliego técnico. Las empresas interesadas en hacerse cargo del contrato pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de enero.

