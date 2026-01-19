As Somozas edificará vestuarios y aseos en el campo de fútbol de A Toca

Casa consistorial de As Somozas Jorge Meis

El Concello de As Somozas ha sacado a licitación un proyecto que pretende mejorar las infraestructuras deportivas en el municipio. En este sentido, el ejecutivo prevé construir nuevos vestuarios en el campo de fútbol de A Toca, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 67.952,55 euros.

En concreto, el documento técnico –al que pueden acceder las empresas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de febrero– detalla una actuación integral para levantar un edificio de una planta (de unos 50 metros cuadrados), que dará servicio tanto a los usuarios de las instalaciones como al público asistente a los eventos.

Este inmueble se dividirá en dos módulos simétricos diferenciados: uno para el apartado de los vestuarios y otro para los aseos, divididos por sexos. El equipamiento sanitario incluye inodoros, lavabos con pedestal, urinarios y platos de ducha con grifería ativandálica.

Tal y como se recoge en el pliego, el edificio contará con muros de carga de bloque de hormigón liso. Dispondrá de una cubierta inclinada a base de paneles sándwich de acero con aislamiento interior, mientras que en el interior se utilizarán pavimentos de gres esmaltado antideslizante y azulejo –en las zonas húmedas–.

El proyecto incluye la instalación completa de fontanería y saneamiento y en el apartado de iluminación se apostará por la tecnología LED, garantizando de esta manera el bajo consumo eléctrico.

Una vez adjudicada la obra, se espera que las tareas tengan un plazo de ejecución de unos seis meses.