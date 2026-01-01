Levantado el perímetro de seguridad en As Somozas por un posible vertido tóxico

Imagen de archivo de una intervención en la zona debido a un incendio declarado en Sogarisa Daniel Alexandre

El siniestro de un camión cargado con sustancias que podrían ser potencialmente tóxicas obligaba este miércoles a la Xunta de Galicia a activar el Plan de Emerxencias por accidente de transporte de mercadoría perigosa implicado (Transgal) en el municipio de As Somozas, pero la zona ya ha recuperado la normalidad.

En concreto, según la información que traslada la Central de Emerxencias del 112 Galicia, la salida de vía se produjo en torno a las 10.00 horas en Cal da Ortiga, en la parroquia somocense de Seixas. El vehículo quedó en una posición inestable y parecía que había sufrido una pequeña pérdida de carga, por lo que se puso en marcha un importante despliegue ante la proximidad de viviendas y acuíferos.

El camión tuvo una salida de vía y su carga, que podría ser tóxica, corría peligro de verterse Cedida

Hasta el punto, una pista que comunica la planta de Sogarisa con la AC-101, acudieron los Bombeiros do Eume, el GES de Ortigueira y la Guardia Civil de Tráfico, además de personal de la empresa especializada en tratamiento de residuos tóxicos, técnicos de la Axencia Galega de Emerxencias y de la Consellería de Medio Ambiente e Territorio, así como efectivos del Grupo de Apoio Loxístico da AGE.

La carga

El camión accidentado, un vehículo que tiene que cumplir con un reglamento y un itinerario marcado por su condición de transporte de mercancías peligrosas, llevaba en su interior 24 bultos llenos de sustancias diversas que podrían ser tóxicas, como disolventes y sosa cáustica, entre otras. Viajaba desde Barcelona rumbo a la planta somocense.

Habiendo percibido los bomberos una pequeña fuga a su llegada aunque el conductor aseguraba que la mercancía estaba intacta, los equipos de emergencia establecieron un perímetro acordonado de 400 metros para preservar la seguridad ante la posible presencia de vapores tóxicos.

Tiempo después, en torno a las 16.00 horas, comprobaron que la carga estaba asegurada y no se había llegado a producir vertido. Con todo, antes de retirar el camión, siguiendo con los protocolos establecidos, tuvo que acudir hasta el punto un transporte homologado en el que introducir la carga para evitar riesgos durante la maniobra.