Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Somozas

La Xunta sufraga la contratación de una decena de jóvenes en Ferrol, Eume y Ortegal

Estas nuevas altas se adscriben al Programa de Garantía Xuvenil de la Consellería de Emprego

Redacción
10/12/2025 14:51
Un momento de la visita
Un momento de la visita
CEDIDA
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó ayer hasta As Somozas para conocer en primera persona los resultados del Programa de Garantía Xuvenil que promueve la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y que ha supuesto en este año la contratación de un total de 13 jóvenes en diversos municipios de la comarca.

Con esta visita conocía el caso concreto de la localidad somocense, donde se ha incorporado una persona para el desarrollo de tareas agrícolas y de mantenimiento de espacios verdes.

Este fue uno de los 10 términos beneficiados, puesto que también se adscribieron a esta convocatoria Pontedeume, Ortigueira, Moeche, Fene, Cerdido, Cedeira, Cariño y Ares, que contaron con una contratación. Mientras tanto, en la ciudad naval, se efectuaron un total de cuatro nuevas altas.

El programa

Durante el encuentro, Aneiros quiso destacar la importancia de un programa como este, que tiene como objetivo que “os beneficiarios acaden unha experiencia que lles permita integrarse no mercado laboral”.

Recordó, asimismo, que se trata de una propuesta que durante este 2025 cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros –cofinanciados por la Unión Europea– que permiten sufragar los gastos de una contratación a jornada completa por un periodo de nueve meses.

“O Goberno galego pretende incentivar a contratación de persoas mozas, de entre 18 e 29 anos, desempregadas, tanto en entidades locais como en organismos intermedios sen ánimo de lucro”, aseveró Aneiros.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El nuevo mobiliario ya ha sido instalado

El reciclaje del alumnado del CPI As Mirandas se traduce en nuevo mobiliario en el centro
Redacción
Un instante de la anterior edición

Ortigueira busca el nuevo cartel del Festival Internacional do Mundo Celta de 2026
Redacción
Imagen de archivo de una formación de cocina

El Programa Integrado de Emprego, una nuevo proyecto de inserción laboral para las mujeres
Redacción
Los secretarios xerales en el cementerio de La Almudena

Besteiro vuelve a reclamar la instalación en Ferrol de la placa en honor a Pablo Iglesias
Redacción