La Xunta sufraga la contratación de una decena de jóvenes en Ferrol, Eume y Ortegal

Un momento de la visita CEDIDA

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó ayer hasta As Somozas para conocer en primera persona los resultados del Programa de Garantía Xuvenil que promueve la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y que ha supuesto en este año la contratación de un total de 13 jóvenes en diversos municipios de la comarca.

Con esta visita conocía el caso concreto de la localidad somocense, donde se ha incorporado una persona para el desarrollo de tareas agrícolas y de mantenimiento de espacios verdes.

Este fue uno de los 10 términos beneficiados, puesto que también se adscribieron a esta convocatoria Pontedeume, Ortigueira, Moeche, Fene, Cerdido, Cedeira, Cariño y Ares, que contaron con una contratación. Mientras tanto, en la ciudad naval, se efectuaron un total de cuatro nuevas altas.

El programa

Durante el encuentro, Aneiros quiso destacar la importancia de un programa como este, que tiene como objetivo que “os beneficiarios acaden unha experiencia que lles permita integrarse no mercado laboral”.

Recordó, asimismo, que se trata de una propuesta que durante este 2025 cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros –cofinanciados por la Unión Europea– que permiten sufragar los gastos de una contratación a jornada completa por un periodo de nueve meses.

“O Goberno galego pretende incentivar a contratación de persoas mozas, de entre 18 e 29 anos, desempregadas, tanto en entidades locais como en organismos intermedios sen ánimo de lucro”, aseveró Aneiros.