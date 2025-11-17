Comienzan los trabajos de la senda peatonal que unirá Igrexa y Castelo, en As Somozas

Trabajos para ejecutar la senda Concello

As Somozas ha iniciado los trabajos de construcción de la nueva senda peatonal que unirá las zonas de Igrexa y Castelo. Se trata de una intervención con un presupuesto superior a los 107.000 euros, que se financiarán con cargo al POS+2024 provincial. La intervención supondrá la creación de un itinerario caminable de 275 metros de longitud y 1,80 de ancho. Además, se ejecutarán las canalizaciones necesarias para la recogida de pluviales, el alumbrado público y las telecomunicaciones.

As Somozas inicia las obras de la nueva senda peatonal entre A Garita y Agraxoiba Más información

Los trabajos implicarán, asimismo, la mejora de dos tramos de aparcamiento, la plantación de tres árboles y la colocación de mobiliario urbano –dos bancos de piedra granítica, especifica el Concello–. El alcalde, Juan Alonso Tembrás, visitó recientemente las tareas, agradeciendo a la Diputación de A Coruña su apoyo para “facer posible estas melloras”. El regidor hizo hincapié en la “importancia destas actuacións para seguir mellorando as infraestruturas do municipio, facilitando o día a día da nosa veciñanza”.