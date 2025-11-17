Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Somozas

Comienzan los trabajos de la senda peatonal que unirá Igrexa y Castelo, en As Somozas

Los trabajos suponen una inversión de más de 107.000 euros

Redacción
17/11/2025 16:02
Trabajos para ejecutar la senda
Trabajos para ejecutar la senda
Concello

As Somozas ha iniciado los trabajos de construcción de la nueva senda peatonal que unirá las zonas de Igrexa y Castelo. Se trata de una intervención con un presupuesto superior a los 107.000 euros, que se financiarán con cargo al POS+2024 provincial. La intervención supondrá la creación de un itinerario caminable de 275 metros de longitud y 1,80 de ancho. Además, se ejecutarán las canalizaciones necesarias para la recogida de pluviales, el alumbrado público y las telecomunicaciones.

As Somozas inicia las obras de la nueva senda peatonal entre A Garita y Agraxoiba

Más información

Los trabajos implicarán, asimismo, la mejora de dos tramos de aparcamiento, la plantación de tres árboles y la colocación de mobiliario urbano –dos bancos de piedra granítica, especifica el Concello–. El alcalde, Juan Alonso Tembrás, visitó recientemente las tareas, agradeciendo a la Diputación de A Coruña su apoyo para “facer posible estas melloras”. El regidor hizo hincapié en la “importancia destas actuacións para seguir mellorando as infraestruturas do municipio, facilitando o día a día da nosa veciñanza”.

Te puede interesar

Vista aérea de las instalaciones

San Sadurniño mejorará la eficiencia energética en el campo municipal de Os Currás
Redacción
Interior de las instalaciones

Cariño adjudica la renovación de la instalación fotovoltaica de la piscina
Redacción
Un momento de la reunión del pasado día 12 en Valdoviño

Encuentros informativos en la comarca sobre las subvenciones que ofrece la Diputación
Redacción
Un instante del encuentro

Mugardos traslada a Portos de Galicia propuestas para mejorar los espacios portuarios de la villa
Redacción