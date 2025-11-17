Mi cuenta

As Somozas

Cinco municipios de Ferrolterra mejoran sus instalaciones culturales con cargo a subvenciones de la Xunta

El centro cívico de As Somozas cuenta ya con una mejor acústica en su salón de actos

Redacción
17/11/2025 15:09
Un momento de la visita de Aneiros al centro cívico de As Somozas
Xunta

Los municipios de Ferrol, Fene, Ortigueira, Mañón y As Somozas dispondrán de cerca de 31.000 euros de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para la mejora y equipamiento de instalaciones culturales. Así lo comunicó este lunes la delegada territorial de la Xunta en Ferrolterra, Martina Aneiros, que visitó esta última localidad para comprobar el resultado de los trabajos de acondicionamiento acústico que se llevaron a cabo en el centro cívico.

En este caso concreto, la intervención –con una aportación autonómica de unos 8.000 euros– supuso la instalación de diversos paneles –planchas de fibra de PET– en las paredes y el techo del salón de actos. El objetivo de esta actuación era reducir “de maneira notable”, exponen desde la Delegación, los niveles de reverberación en el inmueble –especialmente en eventos con poco público–.

La delegada territorial Martina Aneiros visitó Monfero

La Xunta contribuye con 17.000 euros a acondicionar el local social de santa María de Vilachá en Monfero

Más información

Entre las actuaciones subvencionables con esta línea de ayudas –dotada con un presupuesto de medio millón de euros– se encuentran, recordó Aneiros, trabajos relativos al equipamiento e instalación de mobiliario; a la reforma, ampliación, modernización o mejora de los inmuebles; y a la adquisición de materiales técnicos vinculados al desarrollo de las programaciones culturales. También se incluyen las inversiones en equipamiento escénico, iluminación y sonido, entre otros.

“O goberno galego considera necesaria a mellora das condicións de equipamento e técnicas dos locais municipals co obxecto de axudar a redistribuír a actividade cultural e contribuír ao desenvolvemento neste eido en zonas menos poboadas, para os que os seus veciños teñan as mesmas oportunidades de acceso á cultura”, aseveró Martina Aneiros.

