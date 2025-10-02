La Xunta destina 240.000 euros a la modernización de tres parques empresariales de las comarcas

Un instante de la visita al polígono somocense - Xunta

El gobierno gallego concedió este año 240.186 euros a los Concellos de As Pontes, As Somozas y Cabanas para la habilitación y mejora de infraestructuras en sus parques empresariales. La delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, visitó en la mañana de este jueves junto a regidor, Juan Alonso Tembrás, el polígono somocense. En este caso, el ejecutivo autonómico aportó 120,000 euros para adecuar el acceso desde la carretera DP-7010.

Por su parte, el Consistorio de Cabanas contó con 37.457 euros para acondicionar las vías interiores, mientras que el pontés dispondrá de 82.729 euros para construir un aparcamiento en el de Penapurreira.

“Estas axudas contribúen á modernización das instalación dos polígonos industrias e facilitan que as empresas dispoñan dos servizos e infraestruturas que precisan para levar a cargo a súa actividade”, aseveró Aneiros, recordando que las ayudas cubren un 80% de las actuaciones (implantación de iluminación pública eficiente, plantas de depuración de agua, gestión de residuos o servicios centralizados de suministro de gas e hidrógeno verde, entre otras) hasta un máximo de 120.000 euros.