Exterior del local social de A TocaI Concello

As Somozas mejora la eficiencia energética del local social de A Toca con el objetivo de reducir el gasto y fomentar la sostenibilidad. La actuación cuenta con una inversión de 87.188 euros y está financiada al 80% por la Xunta de Galicia.

“Estas obras supoñen un paso máis no compromiso do goberno local coa mellora da eficiencia enerxética e a comodidade das infraestruturas municipais”, aseveró el alcalde somocense, Juan Alonso Tembrás.