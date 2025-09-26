Mi cuenta

As Somozas

As Somozas mejora la eficiencia energética del local social de A Toca

Los trabajos tienen un presupuesto de 87.188 euros

Redacción
26/09/2025 20:54
Exterior del local social de A Toca
Exterior del local social de A TocaI Concello

As Somozas mejora la eficiencia energética del local social de A Toca con el objetivo de reducir el gasto y fomentar la sostenibilidad. La actuación cuenta con una inversión de 87.188 euros y está financiada al 80% por la Xunta de Galicia. 

“Estas obras supoñen un paso máis no compromiso do goberno local coa mellora da eficiencia enerxética e a comodidade das infraestruturas municipais”, aseveró el alcalde somocense, Juan Alonso Tembrás.

