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Ares

Nueva caminata del programa Sendares el domingo 15

Se trata de una ruta circular de Ares a Cervás y regreso

Redacción Ferrol
10/11/2026 21:17
Imagen de archivo de una de las rutas del programa SendAres
Imagen de archivo de una de las rutas del programa SendAres
Concello
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El domingo 15, de 9.00 a 13.00 horas, se celebrará una nueva salida en el marco del programa SendAres que pone en marcha el Concello aresano.

El punto de encuentro será la Praza da Igrexa del municipio y la marcha permitirá recorrer la costa de Ares para descubrir algunos de sus enclaves naturales más destacados. La ruta pasará por Punta do Castelo, las calas de Estaca de Bares y A Barrosa, el mirador de Blue Star y el castro de Santa Mariña hasta llegar a Cova dos Mouros.

El regreso se realizará por el interior, atravesando Lubre y volviendo al punto de origen de la caminata.

El recorrido total es de 11 kilómetros y el número de plazas máximo es de 25 personas, que deberá abonar una cuantía de cinco euros.

Esa ruta circular es la segunda del ciclo que apuesta por acercar el senderismo a los vecinos y vecinas, fomentar los hábitos saludables y de vida activa y ofrecer oportunidades para conocer y gozar de los espacios naturales de Galicia, combinando el ejercicio físico con la divulgación ambiental y el descubrimiento del territorio.

La primera de las salidas tuvo lugar por el parque natural de las Fragas do Eume y, tras esta segunda de Ares-Cervás-Ares, llegará otra circular desde Cervás a Chanteiro y regreso y un recorrido por Montefaro, pasando por el monasterio de Santa Catalina y las baterías de A Bailadora y Fonteseca. En primavera, las rutas llegarán hasta el valle de Cambás, en Aranga; O Barqueiro y Malpica de Bergantiños

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