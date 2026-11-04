Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda cultural

Los cambios en la agenda cultural de Ares adelantan la celebración del Samaín

También se ve afectada la presentación del cuento infantil 'La tortuga Tomasa y el erizo Narciso'

Redacción Ferrol
04/11/2026 22:51
Encuentro infantil por Samaín, el año pasado, en la biblioteca municipal de Ares
Encuentro infantil por Samaín, el año pasado, en la biblioteca municipal de Ares
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Por motivos meteorológicos, el Concello de Ares reestructura su agenda cultural y el Samaín que estaba previsto celebrar mañana en la plaza de la Constitución se adelantará para este jueves 5. Asimismo, este cambio implica la reprogramación de la presentación del libro infantil ‘La tortuga Tomasa y el erizo Narciso’, de Teresa Cal Baudot.

La fiesta del jueves, dirigida al público familiar, empezará a las 17.00, manteniendo la totalidad del programa, que incluye actividades creativas como un concurso de calabazas, un taller de caracterización y heridas de fantasía o espacios para elaborar imanes y chapas temáticos. Además, se instalará un túnel del terror y camas elásticas, habrá animación durante toda la tarde y una castañera tradicional.

Por otra parte, Teresa Cal Baudot presentará su cuento ilustrado por Daniel Estandía mañana, a las 19.30, en la biblioteca municipal de Ares.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620