Los cambios en la agenda cultural de Ares adelantan la celebración del Samaín

Encuentro infantil por Samaín, el año pasado, en la biblioteca municipal de Ares Daniel Alexandre

Por motivos meteorológicos, el Concello de Ares reestructura su agenda cultural y el Samaín que estaba previsto celebrar mañana en la plaza de la Constitución se adelantará para este jueves 5. Asimismo, este cambio implica la reprogramación de la presentación del libro infantil ‘La tortuga Tomasa y el erizo Narciso’, de Teresa Cal Baudot.

La fiesta del jueves, dirigida al público familiar, empezará a las 17.00, manteniendo la totalidad del programa, que incluye actividades creativas como un concurso de calabazas, un taller de caracterización y heridas de fantasía o espacios para elaborar imanes y chapas temáticos. Además, se instalará un túnel del terror y camas elásticas, habrá animación durante toda la tarde y una castañera tradicional.

Por otra parte, Teresa Cal Baudot presentará su cuento ilustrado por Daniel Estandía mañana, a las 19.30, en la biblioteca municipal de Ares.