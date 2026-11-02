Un nuevo rodaje para Netflix en Ares afectará al tráfico y a los peatones hasta el 15 de diciembre

Imagen de un rodaje anterior en Ares Daniel Alexandre

El municipio de Ares volverá a ser plató de rodaje desde este martes 3 hasta el 15 de diciembre, esta vez con motivo de un largometraje que vendrá de la mano de Bambú Producciones y que distribuirá Netflix. Desde el Concello avisan de las zonas que se ocuparán y los cortes de tráfico precisos para llevar a cabo esta nueva entrega, ambientada en 2002.

Este martes 3, entre las 8.00 y las 18.00 horas aproximadamente, en la avenida General Gabeiras, Praza da Igrexa y Domingo Troche, se llevarán a cabo restricciones de estacionamiento y cortes puntuales, que afectarán tanto al tráfico rodado como a los peatones que deseen acceder a la zona de grabación en momentos específicos de este proceso.

En esta misma jornada, de 17.00 a 23.00, el impedimento de paso se efectuará en el paseo marítimo, en la zona entre la Rampla Grande y la avenida Saavedra Meneses 40, incluyendo la parte del arenal que comprende el área.

Próximos días

A partir de mañana, el rodaje llegará a Redes y, aunque las fechas dependerán de la meteorología, ya se conocen las zonas afectadas: plazas do Pedregal y do Emigrante, A Tenencia, aparcamiento público de no resitentes y arenal de Area Morta.