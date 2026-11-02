Avanzan los trabajos para construir el nuevo aparcamiento disuasorio en Ares

Un momento de la visita de los responsables autonómicos y locales a las obras Cedida

Avanzan en Ares los trabajos para construir un aparcamiento disuasorio en una parcela de la carretera AC-123 –ubicada en el punto kilométrico 1+640, concretamente–, que permitirá crear 216 nuevas plazas de estacionamiento. Con el objetivo de supervisar los trabajos, este lunes se desplazaron hasta el lugar la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el alcalde de la localidad, Julio Iglesias.

Cabe recordar que el Consello de la Xunta dio el visto bueno, el pasado mes de agosto, al convenio de colaboración entre ambas partes para sufragar las tareas. Estas suponen una inversión de 29.398,31 euros, de los que el gobierno autonómico aportará el 75%, 220.000 euros, sufragando la cantidad restante el ejecutivo local.

Visto bueno al convenio entre la Xunta y Ares para el nuevo aparcamiento disuasorio Más información

Tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas, el objetivo de la intervención es fomentar el uso del vehículo compartido y facilitar el acceso de los usuarios al parque fluvial de A Xunqueira.

En cuanto a los trabajos en sí, posibilitarán la creación de más de 200 estacionamientos que se delimitarán por bordillos prefabricados. En los carriles de circulación se usará hormigón, mientras que las plazas tendrán un pavimento granular de zahorra artificial para garantizar el drenaje y evitar la impermeabilización del suelo.

Un total de 216 nuevas plazas para estacionar en el municipio de Ares Más información

El proyecto contará con nuevas zonas verdes y supondrá, asimismo, la ejecución de una nueva red de abastecimiento de agua e iluminación.

Es preciso señalar que el plazo de ejecución previsto de los trabajos asciende a un total de 16 semanas.