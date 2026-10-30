A subasta el quiosco de la calle Franxa de Ares, una oportunidad de negocio para una década

Los interesados disponen de diez días para presentar ofertas Daniel Alexandre

El Consistorio de Ares ha abierto el proceso de licitación para adjudicar la gestión del quiosco municipal ubicado en el nº20 de la calle Franxa. Tal y como se recoge en el pliego, el proceso regula la “concesión demanial para o uso privativo” del puesto, de nueve metros cuadrados.

Este trámite ya fue ratificado por la Xunta de de Goberno el pasado día 29 y busca a una nueva persona concesionaria que explote este local mediante un procedimiento abierto en forma de subasta.

Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se otorgará la concesión por un “prazo máximo de dez anos, (sete e tres máis de prórroga)”. El Ayuntamiento ha fijado el canon de partida en 1.500 euros por la totalidad de la década, una base que los licitadores podrán mejorar al alza.

Además de esta tasa, el adjudicatario tendrá que abonar “mensualmente o importe 50 euros” de forma transitoria hasta la aprobación de la ordenanza fiscal pertinente, además de lo correspondiente al recibo de la basura. Asimismo, la normativa exige “contratar ao seu nome o subministro da enerxía eléctrica” y obliga a “manter limpo o local e zona aledaña”.

En cuanto a los criterios de selección, la Mesa de Contratación asignará un 70% de la puntuación “ao mellor prezo que se ofreza polo posto, que en ningún caso poderá ser inferior ó establecido como cánon mínimo”. Mientras, el 30% restante tendrá en cuenta las “circunstancias socioeconómicas alegadas polas persoas solicitantes”. A este respecto, se puntuará positivamente a candidatos en “desemprego de longa duración (+ 2 anos), familia monoparental, discapacidade” o con el “compromiso de contratación de persoas empadroadas en Ares”.

Los interesados tienen un plazo de diez días naturales desde su publicación en el BOP –el pasado miércoles 28 de octubre– para presentar sus propuestas.