La Feira do Disco de vinilo y compacto termina con un Drag Queen Show en Redes

Imagen de recurso de discos de vinilo Cedida

La Agrupación Instrutiva de Caamouco organiza este mismo sábado 24, en colaboración con Radio Fene, la Feira do Disco de vinilo y compacto en su local de A Tenencia, en Redes. Los puestos empezarán a funcionar a partir de las 12.00 horas, iniciando así una jornada festiva completa que contará con animación musical, la opción de adquirir bebida y comida y un gran Drag Queen Show para terminar.

Como no todo iban a ser discos en este encuentro, a partir de las 18.00 horas está previsto que el ambiente se anime con la pinchada que ofrecerá Nonito Pereira, al mismo tiempo que se abre el servicio de cafetería con la venta de raciones de empanada para no perder fuerzas.

El público deberá estar preparado para lo que se viene a las 19.00 horas, un espectáculo que incluirá imitaciones de cantantes y tributos a artistas populares de todo el mundo. Así, en el Drag Queen Show se recordarán grandes figuras como por ejemplo las de Tino Casal, Dolly Parton, Juan Luis Guerra, Sabina, Serrat, Abba o ‘Dirty dancing’, entre otras sorpresas.

Esta actividad precede a la celebración, el próximo sábado 31, del Magosto y Samaín en Caamouco, con un taller infantil de calabazas y zonchos a las 18.00, que necesita previa inscripción (616 740 205).