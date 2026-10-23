Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Espectáculo multidisciplinar

El dúo Baraza presenta en la Alianza Aresana su espectáculo galego-brasileiro ‘Remelexo’

Alberte toca el acordeón diatónico, mientras que Uxía pone la voz y la flauta, en un espectáculo multidisciplinar que incluye música, vídeo y texto

Redacción Ferrol
23/10/2026 19:39
Alberte y Uxía integran Baraza
Alberte y Uxía integran Baraza
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Alianza Aresana acogerá este sábado 24, a partir de las 20.00 horas, el espectáculo multidisciplinar del dúo Baraza, que está girando en el marco del ciclo Outono das Artes de la Diputación de A Coruña. El encuentro empezará a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, y cuenta con la colaboración del Concello de Ares.

Esta formación integrada por Alberte, que se ocupa del acordeón diatónico, y por Uxía, encargada de la flauta y de la voz, llegará al escenario aresano para presentar su última propuesta, marcada por la combinación de música, vídeo y texto.

Propuesta

Los dos artistas que darán forma a ‘Remelexo’ provienen de mundos artísticos diferentes y se unen ahora para exponer al público este proyecto, inspirado por elementos comunes entre dos tierras tan lejanas como son Galicia y Brasil.

Siguiendo la historia de Diniña, un personaje que sirve para poner en escena la emigración de gallegos y gallegas al país de la samba, el espectáculo va ofreciendo al público un recorrido por las músicas tradicionales de un lugar y otro. De la misma manera, la lengua tiene un papel central en esta propuesta multidisciplinar que conecta dos tierras hermanas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620