El dúo Baraza presenta en la Alianza Aresana su espectáculo galego-brasileiro ‘Remelexo’

Alberte y Uxía integran Baraza Cedida

La Alianza Aresana acogerá este sábado 24, a partir de las 20.00 horas, el espectáculo multidisciplinar del dúo Baraza, que está girando en el marco del ciclo Outono das Artes de la Diputación de A Coruña. El encuentro empezará a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, y cuenta con la colaboración del Concello de Ares.

Esta formación integrada por Alberte, que se ocupa del acordeón diatónico, y por Uxía, encargada de la flauta y de la voz, llegará al escenario aresano para presentar su última propuesta, marcada por la combinación de música, vídeo y texto.

Propuesta

Los dos artistas que darán forma a ‘Remelexo’ provienen de mundos artísticos diferentes y se unen ahora para exponer al público este proyecto, inspirado por elementos comunes entre dos tierras tan lejanas como son Galicia y Brasil.

Siguiendo la historia de Diniña, un personaje que sirve para poner en escena la emigración de gallegos y gallegas al país de la samba, el espectáculo va ofreciendo al público un recorrido por las músicas tradicionales de un lugar y otro. De la misma manera, la lengua tiene un papel central en esta propuesta multidisciplinar que conecta dos tierras hermanas.