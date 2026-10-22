Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Xornalismo

Arturo Lezcano presenta ‘O país invisible’, un relato sobre a “epopea atlántica da diáspora galega”, no CIRS de Cervás

O xornalista ferrolán atende nesta obra, que agora leva até o concello de Ares, ás voces da emigración que non se sacaron á luz

Redacción Ferrol
22/10/2026 20:56
Arturo Lezcano presentou o ano pasado este mesmo libro na Central Librera da rúa Dolores de Ferrol
Arturo Lezcano presentou o ano pasado este mesmo libro na Central Librera da rúa Dolores de Ferrol
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O xornalista ferrolán Arturo Lezcano, autor de ‘Madrid, 1983. Cuando todo se acelera’, presentará este venres 23 o seu último título ‘O país invisible’, un libro que xa vai pola cuarta edición, no local social do CIRS de Cervás (rúa da Igrexa, 22). Este encontro no concello de Ares desenvolverase a partir das 19.30 horas, despois de ter percorrido distintos puntos tanto de América coma de Europa, sempre co vencello da emigración galega.

Cando o escritor publicou esta obra, Lezcano explicou que “o que existía era un relato descontinuo e abrupto” que se converteu “nun anuario de triunfadores, como lle chamo eu: o que foi cunha man diante e outra detrás e ficou facendo millóns. Pero hai un relato das voces invisíbeis, das voces de abaixo, da épica de abaixo, o que nos define como pobo. O que non ten nome porque non voltou, porque non fixo diñeiro ou tivo unha vida desgrazada, ou o que fose…”.

Así, neste texto recupéranse centos de historias persoais anónimas que se convirten nos personaxes galegos protagonistas dun episodio nacido da miseria, como pode ser o auténtico Manolito de ‘Mafalda’ ou Antonio Soto, o heroe anarquista da Patagonia. ‘O país invisible foi publicado a través da editorial Libros del K. O., tamén en castelán, e na presentación haberá un posto onde mercar exemplares, puidendo aproveitar para ser firmados polo autor.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620