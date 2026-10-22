Arturo Lezcano presenta ‘O país invisible’, un relato sobre a “epopea atlántica da diáspora galega”, no CIRS de Cervás
O xornalista ferrolán atende nesta obra, que agora leva até o concello de Ares, ás voces da emigración que non se sacaron á luz
O xornalista ferrolán Arturo Lezcano, autor de ‘Madrid, 1983. Cuando todo se acelera’, presentará este venres 23 o seu último título ‘O país invisible’, un libro que xa vai pola cuarta edición, no local social do CIRS de Cervás (rúa da Igrexa, 22). Este encontro no concello de Ares desenvolverase a partir das 19.30 horas, despois de ter percorrido distintos puntos tanto de América coma de Europa, sempre co vencello da emigración galega.
Cando o escritor publicou esta obra, Lezcano explicou que “o que existía era un relato descontinuo e abrupto” que se converteu “nun anuario de triunfadores, como lle chamo eu: o que foi cunha man diante e outra detrás e ficou facendo millóns. Pero hai un relato das voces invisíbeis, das voces de abaixo, da épica de abaixo, o que nos define como pobo. O que non ten nome porque non voltou, porque non fixo diñeiro ou tivo unha vida desgrazada, ou o que fose…”.
Así, neste texto recupéranse centos de historias persoais anónimas que se convirten nos personaxes galegos protagonistas dun episodio nacido da miseria, como pode ser o auténtico Manolito de ‘Mafalda’ ou Antonio Soto, o heroe anarquista da Patagonia. ‘O país invisible foi publicado a través da editorial Libros del K. O., tamén en castelán, e na presentación haberá un posto onde mercar exemplares, puidendo aproveitar para ser firmados polo autor.