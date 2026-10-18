La Agrupación Instrutiva de Caamouco libera de 100 kilos de basura la playa de Raso

Dos de las personas voluntarias que coordinó la Agrupación Instructiva de Camouco Jorge Meis

Redes, cuerdas de palillos, botellas y pajitas de plástico y “mucha colilla”. Este es el balance que realizan los voluntarios y voluntarias que dedicaron la mañana de este domingo a limpiar de residuos la playa aresana de O Raso. La iniciativa, impulsada de manera simultánea por la entidad ecologista Adega en 40 puntos de la costa gallega, estuvo coordinada por la Agrupación Instrutiva de Caamouco. “Máis alá do traballo de retirada, con esta actividade buscamos desde a Agrupación concienciar sobre o problema do lixo no mar e nas nosas praias, visibilizando desde o local un problema global”, apuntó a preguntas de este Diario el presidente de la entidad, Daniel García.

Los participantes lograron liberar al arenal aresano de unos 100 kilos de basura, una cantidad que se suma a los 70 kilogramos que retiró el alumnado y profesorado del CEIP Plurilingüe Os Casais de Fene –coordinados en este caso por Asociación Etnográfica e da Natureza (Aetna)– de la ribera de Maniños, a finales de la pasada semana.

Las imágenes de la limpieza de la playa de O Raso en Ares Más información

Así las cosas, la campaña se llevó a cabo en un total de 22 concellos de Galicia entre el pasado día 16 y la jornada de este domingo, bajo el lema ‘Únete á marea!’. En ella tomaron parte, además de las tres entidades de Ferrolterra anteriormente mencionadas, otras 37 de toda la Comunidad –entre asociaciones, Ayuntamientos, colectivos ecologistas o centros de enseñanza–. Adega pone el foco en el hecho de que las principales causas de esta problemática ambiental se deben situar “no modelo de consumo e produción baseado no ‘usar e tirar’, na deficiente xestión dos residuos que xeramos e na falta de concienciación dalgúns sectores da poboación”, remarca la entidad ecologista.