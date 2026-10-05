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Ares

Ares se suma a la limpieza simultánea de playas, el próximo día 18, con tareas en O Raso

La Agrupación Instrutiva de Caamouco contará con la colaboración del Consistorio

Redacción Ferrol
05/10/2026 21:20
Imagen de archivo de una limpieza en un arenal de la comarca
Imagen de archivo de una limpieza en un arenal de la comarca
Jorge Meis
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La Agrupación Instrutiva de Caamouco –con la colaboración del Concello de Ares– se sumará, el próximo 18 de octubre, a la limpieza simultánea de playas que organiza la entidad ecologista Adega.

La actividad se centrará, en esta ocasión, en la playa de O Raso, en donde los voluntarios y voluntarias contribuirán a mantener y conservar el litoral mediante la retirada de residuos presentes en el arenal.

limpieza de rios en Fene en el Baa AETNA y Betula

Plásticos, neumáticos y hasta un televisor: el voluntariado dedicó el domingo a limpiar los cauces fluviales

Más información

Desde el ejecutivo local informan de que la jornada comenzará a las 11.00 horas, con participación abierta para quienes se quieran implicar en la iniciativa. Para ello, es preciso formalizar una inscripción previamente, a través del número de teléfono 617 665 438.

El Concello anima a los vecinos y vecinas a tomar parte de la propuesta, que se llevará a cabo.

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