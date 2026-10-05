Ares se suma a la limpieza simultánea de playas, el próximo día 18, con tareas en O Raso
La Agrupación Instrutiva de Caamouco contará con la colaboración del Consistorio
La Agrupación Instrutiva de Caamouco –con la colaboración del Concello de Ares– se sumará, el próximo 18 de octubre, a la limpieza simultánea de playas que organiza la entidad ecologista Adega.
La actividad se centrará, en esta ocasión, en la playa de O Raso, en donde los voluntarios y voluntarias contribuirán a mantener y conservar el litoral mediante la retirada de residuos presentes en el arenal.
Desde el ejecutivo local informan de que la jornada comenzará a las 11.00 horas, con participación abierta para quienes se quieran implicar en la iniciativa. Para ello, es preciso formalizar una inscripción previamente, a través del número de teléfono 617 665 438.
El Concello anima a los vecinos y vecinas a tomar parte de la propuesta, que se llevará a cabo.