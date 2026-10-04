Obradoiros no municipio de Ares para aprender a aproveitar os alimentos e reducir o desperdicio
A campaña diríxese tanto á cidadanía como ao sector hostaleiro
Ares pon en marcha unha campaña co obxectivo de que os veciños e veciñas do municipio, amais o sector hosteleiro local, melloren o aproveitamento dos alimentos e reduzan o seu desperdicio. Tal e como explican desde o Concello, trátase dun obradoiro aberto á participación que se celebrará na Casa Rectoral os vindeiros 13, 22, 23 e 30 de outubro, de 17.30 a 19.30 horas.
A formación terá prazas limitadas, cun tope de 20, polo que será preciso realizar inscrición previa a través do formulario habilitado polo Consistorio.
Durante o obradoiro, ofreceranse pautas prácticas que permitan facer un mellor uso dos produtos e evitar que os alimentos que aínda poden ser aproveitados acaben converténdose en residuos.
A actividade forma parte da campaña de biorresiduos que está a desenvolver o Concello, no marco do programa Galicia Feder 2021-2027.