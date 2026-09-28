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Ares

Ares invierte 379.000 euros en las obras del campo de fútbol de Prados Vellos

La actuación consistirá en la renovación completa del césped sintético y en la instalación de una red separadora retráctil

Redacción Ferrol
28/09/2026 14:13
El graderío del campo tendrá nueva iluminación
El graderío del campo tendrá nueva iluminación
Emilio Cortizas
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Las obras del campo de fútbol de Prados Vellos, en Ares, ya están en marcha, con una inversión de algo más de 379.000 euros procedentes de la última convocatoria del Plan de Obras e Servizos –POS– de la Diputación de A Coruña

La actuación consistirá en la renovación completa del césped sintético y en la instalación de una red separadora retráctil que permitirá delimitar y dividir el campo en diferentes áreas de juego, optimizando así el espacio disponible. 

Los trabajos se completarán con un nuevo sistema de riego, la modernización del drenaje y nuevas luminarias de tecnología LED en la zona de las gradas. Del total de la inversión, la institución provincial aporta 198.300 euros y el Concello, el resto, es decir, 180.700

“Estamos ante unha actuación de grande importancia para o deporte local”, señala la concejala de Cultura, Deportes, Turismo e Patrimonio, Alma Barrón, que apunta que este esfuerzo inversor busca “adaptarse ás necesidades dos clubes e das persoas que practican deporte en Ares”. 

Por su parte, Olimpia Marcos, edila de Urbanismo, recuerda que esta actuación se suma a otras “para poñer ao día as nosas infraestruturas deportivas, como as melloras no pavillón, a envolvente do edificio de Prados Vellos, a nave de embarcacións do Club de Remo e, moi pronto, tamén os novos vestiarios no club de tenis de Redes. 

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