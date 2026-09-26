La biblioteca de Ares recibe su noveno María Moliner para reforzar sus fondos

Una de las actividades en la biblioteca el pasado Samaín Daniel Alexandre

Por novena vez ha sido distinguida la biblioteca municipal de Ares en la Campaña de Animación á Lectura María Moliner, un galardón que le otorga la cuantía de 2.777,77 euros para seguir avanzando en la mejora de sus fondos bibliográficos y de los recursos que el servicio ofrece a la vecindad aresana, “ademais de situar a localidade no mapa estatal da promoción lectora”, destacan desde el Concello.

La propuesta merecedora del premio ha sido ‘Entre libros, talleres e xogos... imos medrando’, una iniciativa que se centró en acompañar a la infancia en el tránsito de la lectura, las actividades prácticas y el juego.

Construida sobre estos tres pilares, los objetivos pasan por establecer una relación continuada y positiva con la lectura, despertar interés por las historias para generar aprendizaje emocional y emplear dinámicas lúdicas como herramientas principales de expresión y estimulación.

“Un servizo vivo”

Hacer de la biblioteca un espacio “próximo, aberto e accesible” es la meta del proyecto, uno de los ocho que desde Ares han logrado el María Moliner en categoría ordinaria. La iniciativa presentada en la pasada convocatoria sí se llevó la distinción extraordinaria, dotada de 10.000 euros, pero al haberla obtenido ya, la institución aresana no puede volver a optar al máximo premio hasta que no pasen cinco años más, como se recoge en sus bases.

Después de conocerse la buena noticia, además de felicitar al personal de la Biblioteca Pública, la concejala de Cultura, Deportes, Xuventude e Patrimonio, Alma Barrón, quiso destacar que “este noveno recoñecemento reafirma que en Ares entendemos a biblioteca como un servizo vivo, acolledor e en constante evolución”, avanzando que “seguiremos investindo recursos e esforzo en propostas que acheguen a lectura dente a infancia e fagan da cultura un punto de encontro diario para todas as familias do noso concello”.