Ares inicia las obras de mejora de la eficiencia del alumbrado de Cervás

Se prevé que las tareas se prolonguen un mes Concello

El Ayuntamiento de Ares inició en los últimos días los trabajos para mejorar la eficiencia energética del alumbrado público en la parroquia de Cervás, una actuación que cuenta con un presupuesto de 38.51,51 euros –financiado en un 75%, 28.688,56 euros, por el Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta y la cantidad restante por el Consistorio–.

En concreto, el proyecto supondrá la sustitución de un total de 29 luminarias por equipos con tecnología LED y la renovación de varios tramos de cableado deteriorados, además de la reposición de un poste de hormigón.

Desde la Concejalía de Urbanismo apuntan que la intervención permitirá modernizar las instalaciones, logrando un ahorro energético para las arcas municipales del 66,57% –6.964,60 kilovatios hora al año–.

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Este cambio ayudará, asimismo, a mejorar la calidad de la iluminación, “reducindo as necesidades de mantemento, ao tempo que permitirá adecuar os niveis ás necesidades das vías, e contribuír ao descenso da contaminación lumínica”, expone el ejecutivo que dirige Julio Iglesias.

Los trabajos recientemente iniciados se suman a otros ya acometidos en el casco urbano de Ares y Redes, así como en Marina do Pombal y en las carreteras que conectan el núcleo urbano con la propia parroquia de Cervás y con el vecino municipio de Mugardos.

A este respecto, la responsable del área, Olimpia Marcos, asegura que “seguimos avanzando no compromiso do Concello por contar cun alumeado público máis eficiente e sostible”.