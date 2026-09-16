La Universidad de La Habana recala en la Alianza Aresana para abordar su Cátedra Neira Vilas

Alumnado de la Cátedra Neira Vilas de la Universidad de La Habana Cedida

Aunque el Ares Indiano vivió su gran fin de semana el pasado mes de agosto, el vínculo de la villa aresana con los territorios que acogieron al grueso de la migración gallega al otro lado del Atlántico no deja de cultivarse a lo largo de todo el año.

Sin ir más lejos, en el marco de la programación anual que gira en torno al evento, la Concejalía de Cultura organiza este viernes un coloquio que lleva por título ‘Coñece a Cátedra Xosé Neira Vilas da Universidade da Habana', una iniciativa que tiene el objetivo de abordar el intercambio cultural entre Galicia y Cuba.

La cita, con entrada libre, será en la Alianza Aresana, a las 19.00 horas, y tendrá como ponentes a la directora de la Cátedra, Arantxa Crespo, y la periodista y escritora Mª Xosé Porteiro.