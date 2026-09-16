‘Galicia Latente’ aterriza en Cervás para cultivar la identidad y la salud

Uno de los encuentros promovidos por la iniciativa ‘Galicia Latente’ Cedida

El Centro Instrutivo Recreativo e Social (CIRS) de Cervás, en Ares, acoge este viernes una jornada que pretende aunar identidad, memoria y salud comunitaria a través de la iniciativa ‘Galicia Latente’ que va recorriendo toda la comunidad para trazar una radiografía de la cultura identitaria gallega contemporánea y vincularla al bienestar integral.

La propuesta para la vecindad de la parroquia aresana pasa por una jornada de descubrimiento en la que se combinan el cine y el debate para tratar de responder a la cuestión de quiénes somos desde una mirada anclada en el contexto actual del territorio.

De este modo, a las 20.00 horas arranca la cita, con la presentación a cargo de la directiva del CIRS para explicar la dinámica. A continuación, a las 20.10 horas, se proyectará el documental ‘Os códigos’, una pieza audiovisual de cinco minutos que muestra, a través de imágenes del archivo de la Fototeca de Estudos da Identidade, las claves identitarias con instantáneas actuales.

Al finalizar, habrá un coloquio titulado ‘A Galicia Latente en Cervás’ que pretende servir de espacio en común para abordar aspectos de la salud comunitaria y el bienestar emocional vinculados con esa identidad cultural. Como broche a la sesión, a las 21.30 se hará una votación y recogida de valores locales y se creará un informe con la percepción local de esas cuestiones.

La cita está organizada por el CIRS de Cervás y ‘Galicia Latente’ con el propósito de situar a la comunidad, desde esta parroquia, “á vangarda dun enfoque de saúde integral que xa se practica en países como Portugal, Suecia, Xapón ou Canadá: dimensionar a identidade cultural como parte esencial da saúde integral”, explican, ahondando en que la OMS sitúa tanto esa analogía como la autoestima como pilares esenciales del bienestar. Su carencia, añaden, está relacionada con la ansiedad y la depresión, considerando que “a cultura galega pode ser un referente mundial en estándares de saúde”.

‘Galicia Latente’ es un proyecto que recorre toda la comunidad autónoma llevando a cabo estos ‘Encontros de valores’ en los que plantean dinámicas colectivas de autoconocimiento para desarrollar después acciones de cohesión social en las que “a túa mirada importa. Descobre o que latexa agora ao teu carón para decidir quen ser”, animan desde su portal web, galicialatente.com.