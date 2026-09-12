El PP de Ares acusa al Concello de dejar al CPI As Mirandas sin clase de Educación Física

El CPI As Mirandas de Ares lleva más de treinta años realizando la actividad de Educación Física en el pabellón municipal Emilio Cortizas

El Partido Popular de Ares considera “inadmisible” la actuación del gobierno municipal en relación con la prohibición de uso del pabellón por parte del alumnado del CPI As Mirandas y acusa al ejecutivo socialista de haber “generado un problema que podía y debía haberse evitado”.

El centro educativo, dicen, fue informado a las 22.00 horas del día anterior al inicio de las clases de que el alumnado no podría seguir utilizando el pabellón municipal para desarrollar sus clases de Educación Física, “después de décadas haciéndolo con normalidad”, apuntan.

Para el PP aresano, la documentación conocida en los últimos días desmonta buena parte de las explicaciones ofrecidas por el gobierno municipal.

Así, precisan además que la Consellería de Educación, tras revisar sus antecedentes, confirma que el Ayuntamiento local cedió en 1993 al entonces CPI Conde de Fenosa —actual CPI As Mirandas— el uso del pabellón polideportivo municipal durante el horario lectivo. Una cesión, recuerdan, que fue ratificada por el Consistorio en 1998 y, según el criterio trasladado por la administración educativa después de revisar sus archivos, “continúa vigente en la actualidad, sin que conste su revocación”.

Los populares también solicitan conocer si existe una resolución que dejó sin efecto una cesión de más de treinta años. “Queremos saber cuándo se aprobó, quién la aprobó, mediante qué procedimiento y cuándo se comunicó al centro y a la Consellería”. Asimismo, indican que desde Educación se contradice también la falta de seguro a la que se aludía desde el Consistorio, advirtiendo que “la existencia o ausencia de una póliza municipal no modifica la responsabilidad sobre el alumnado durante el horario lectivo mientras permanece bajo la guarda y vigilancia del profesorado”.

Los populares piden conocer si existe una resolución que hubiera dejado sin efecto una cesión de más de 30 años

Así, concluyen que “ni estamos ante un uso nuevo del pabellón, ni ante una situación desconocida, ni puede despacharse el problema diciendo simplemente que no existe convenio o que no existe seguro”, señalan.

Conflicto similar en 2012

Asimismo, recuerdan que ya en 2012 hubo un “conflicto similar”. “La documentación de aquel año acredita que el Consistorio comunicó al centro una limitación del uso a 15 horas lectivas frente a las 27 sesiones necesarias para impartir la totalidad de las clases de Educación Física”.

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Además señalan que en aquel momento “se pretendía además que la Xunta asumiera parte de los gastos derivados del uso del pabellón, y la respuesta de la Xunta fue clara”, aludiendo que el mantenimiento correspondía al Concello de Ares por tratase de una instalación de titularidad municipal. “Ahora, 14 años después, volvemos a encontrarnos con el mismo alcalde, el mismo pabellón y nuevamente con los alumnos pagando las consecuencias”, denuncian desde el Partido Popular de Ares.