Ares rinde homenaje a Gildo Illobre, con una nueva edición de su encuentro musical

Homenaje en una pasada edición Cedida

El Concello aresano y la rondalla Trovadores del municipio celebran este domingo a las 19.00 horas, en la iglesia de San José, una nueva edición, la novena, del Homenaxe Musical a Gildo Illobre, una cita con la que Ares quiere mantener viva la memoria y el legado musical de este vecino, que falleció en 2015 y que fue integrante de grupos musicales, rondallista–fue director de Trovadores de Ares– y de coros parroquiales, entre otros cometidos musicales, vinculados a este concello y a la comarca.

En esta edición participarán la coral polifónica Costumes de Bergondo, la Rondalla Mugardesa y Trovadores de Ares.

Con este recuerdo se quiere rendir homenaje a este aresano que ha dejado huella por su trayectoria y pasión por la música.

El acto, organizado por el Concello y por Trovadores de Ares, cuenta con la colaboración de Bodegas y Vinos Ares y de la Diputación.