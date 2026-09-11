Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Ares rinde homenaje a Gildo Illobre, con una nueva edición de su encuentro musical

Será el domingo 13 en la iglesia de San José

Redacción Ferrol
11/09/2026 23:19
Homenaje en una pasada edición
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Concello aresano y la rondalla Trovadores del municipio celebran este domingo a las 19.00 horas, en la iglesia de San José, una nueva edición, la novena, del Homenaxe Musical a Gildo Illobre, una cita con la que Ares quiere mantener viva la memoria y el legado musical de este vecino, que falleció en 2015 y que fue integrante de grupos musicales, rondallista–fue director de Trovadores de Ares– y de coros parroquiales, entre otros cometidos musicales, vinculados a este concello y a la comarca.

En esta edición participarán la coral polifónica Costumes de Bergondo, la Rondalla Mugardesa y Trovadores de Ares.

Con este recuerdo se quiere rendir homenaje a este aresano que ha dejado huella por su trayectoria y pasión por la música.

El acto, organizado por el Concello y por Trovadores de Ares, cuenta con la colaboración de Bodegas y Vinos Ares y de la Diputación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620