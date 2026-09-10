Ares celebra una jornada de degustación de productos de la ría de Ferrol en el paseo marítimo

La desgutación será de productos de la ría, organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol Daniel Alexandre

Este sábado 12 tendrá lugar en el paseo marítimo de Ares, entre las 12.00 y las 13.30 horas, una jornada de degustación gratuita de productos de la ría de Ferrol.

La actividad, de acceso libre y sin inscripción, está organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol, en colaboración con la Diputación de A Coruña y el Concello de Ares y permitirá a la vecindad y a las personas visitantes conocer y degustar productos procedentes de la ría de Ferrol, entre ellos marisco y pescado, con género depurado en la propia lonja de la Cofradía.

La iniciativa forma parte de un proyecto anual iniciado en el año 2023, que lleva diferentes jornadas de promoción a distintos puntos de la provincia de A Coruña con el objetivo de acercar a la ciudadanía la calidad de los productos del mar y la profesionalidad del sector pesquero y marisquero, así como favorecer su comercialización.

Estas jornadas contribuyen también a poner en valor el trabajo de pescadores y mariscadoras y mariscadores, así como la importancia económica, social y cultural de la actividad pesquera y marisquera en las comunidades costeras.

Desde el Concello de Ares se anima a los residentes en la villa y a las personas visitantes a participar en esta propuesta y disfrutar de una actividad que combina gastronomía, tradición y promoción de los productos de la zona