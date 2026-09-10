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Ares

Ares celebra una jornada de degustación de productos de la ría de Ferrol en el paseo marítimo

Será entre las 12.00 y las 13.30 horas

Redacción Ferrol
10/09/2026 23:43
El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol presentando la nueva edición
La desgutación será de productos de la ría, organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol
Daniel Alexandre
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Este sábado 12 tendrá lugar en el paseo marítimo de Ares, entre las 12.00 y las 13.30 horas, una jornada de degustación gratuita de productos de la ría de Ferrol.

La actividad, de acceso libre y sin inscripción, está organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol, en colaboración con la Diputación de A Coruña y el Concello de Ares y permitirá a la vecindad y a las personas visitantes conocer y degustar productos procedentes de la ría de Ferrol, entre ellos marisco y pescado, con género depurado en la propia lonja de la Cofradía.

La iniciativa forma parte de un proyecto anual iniciado en el año 2023, que lleva diferentes jornadas de promoción a distintos puntos de la provincia de A Coruña con el objetivo de acercar a la ciudadanía la calidad de los productos del mar y la profesionalidad del sector pesquero y marisquero, así como favorecer su comercialización.

Estas jornadas contribuyen también a poner en valor el trabajo de pescadores y mariscadoras y mariscadores, así como la importancia económica, social y cultural de la actividad pesquera y marisquera en las comunidades costeras.

Desde el Concello de Ares se anima a los residentes en la villa y a las personas visitantes a participar en esta propuesta y disfrutar de una actividad que combina gastronomía, tradición y promoción de los productos de la zona

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